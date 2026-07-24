Си Цзиньпиннинг АҚШга қачон ташриф буюриши маълум бўлди
ASTANА. Кazinform – Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин 24 сентябрь куни АҚШга ташриф буюради, деб хабар беради ТАСС.
АҚШ президенти Дональд Трамп бу ҳақда Вашингтондаги тадбирда нутқ сўзлаганида маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Хитой раҳбарининг ташрифи 24 сентябрь куни бошланади.
Бўлажак ташриф икки мамлакат раҳбарларининг май ойида Хитойда бўлиб ўтган учрашувига жавобан ташкил этилмоқда. Эслатиб ўтамиз, Дональд Трамп 14-15 май кунлари Пекинга ташриф буюрган ва Хитой Раиси билан музокаралар олиб борган.
Июнь ойи бошида АҚШ давлат котиби Марко Рубио май ойидаги ташриф ҳеч қандай амалий натижа бермаганини айтган эди. Шунингдек, у музокараларнинг асосий мақсади дунёнинг икки йирик давлати раҳбарлари ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашиш эканлигини таъкидлади.
Сентябр ойида бўлиб ўтиши кутилаётган учрашув АҚШ ва Хитой ўртасидаги икки томонлама муносабатлар ва халқаро кун тартибидаги масалалар бўйича мулоқотнинг давоми бўлади.
Эслатиб ўтамиз, ҚР Президенти Си Цзиньпин билан музокаралар ўтказди.