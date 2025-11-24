Швейцарияда Украина бўйича музокаралар якунланди
ASTANА. Кazinform – Давлат котиби Марко Рубио Украина тинчлик режаси бўйича юқори даражадаги учрашувлардан сўнг Женевани тарк этиб, Вашингтонга қайтди, деб хабар беради BBC.
Рубио техник муҳокамалар давом этишини айтиб, "биз мақсадимизга жуда яқин вақт ичида, жуда тез орада эришамиз" деди.
BBC хабарига кўра, бошқа АҚШ расмийлари Женевани тарк этганми ёки йўқми номаълум, зеро Рубио илгари Америка томонидаги "барча даражадаги мутахассислар" "бу ишда тўлиқ иштирок этаётганини" айтган эди.
Якшанба куни Женевада бўлиб ўтган музокаралардан сўнг, Рубио Украина расмийлари билан урушни тугатиш режасини муҳокама қилишда "сезиларли ютуқларга" эришилганини айтди. Давлат котибининг сўзларига кўра, бу Дональд Трамп маъмуриятининг Украина томони билан январь ойида бошланганидан бери энг самарали учрашуви бўлди.
Якуний келишув Трамп ва Украина президенти Володимир Зеленскийнинг розилигини талаб қилади. CNN хабарига кўра, Россия ҳам режани тасдиқлаши керак.
