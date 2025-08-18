Швецияда Ozempic препаратининг контрабандаси ва ноқонуний савдоси кескин ошди
ASTANA. Kazinform — Ozempic дастлаб қандли диабетга қарши дори сифатида ишлаб чиқилган, бироқ кейинчалик иштаҳани бостириш ва вазнни камайтириш қобилиятини кўрсатди, деб ёзади AZƏRTAC.
Давлат фармацевтика бошқармаси маълумотларига кўра, ушбу жиноий ишда авваллари гиёҳванд моддалар ва допинг сотган жиноий гуруҳлар ҳам аралашган.
Божхона хизматлари қалбаки дори воситаларининг катта партияларини — капсулалар ва юзлаб флаконларни мусодара қилди. Лекин бу бозорнинг кичик бир қисми эканлиги айтиляпти. Йил бошидан буён 400 дан ортиқ инъекция учун ручка ва ампулалар олиб қўйилди. Норвегия божхоначилари
Швециядан юборилган партияларни ҳам қўлга олди. Сохта Ozempic ижтимоий тармоқларда, жумладан, инфлюенсерлар орқали фаол равишда реклама қилинади. Фармацевтика бошқармаси ушбу дорини ноқонуний сотадиган 20 га яқин сайтларни аниқлади. Ушбу сайтлар ортида пул ювиш билан ҳам шуғулланадиган бир нечта уюшган тармоқлар мавжуд.
Мутахассислар огоҳлантирадилар: ҳеч ким сохта дориларнинг аниқ таркибини билмайди, шунинг учун соғлиқ учун катта хавф мавжуд. Дозани ошириб юбориш туфайли касалхонага ётқизиш ҳолатлари қайд этилган ва турли хил фаол моддалар билан аралашмалар топилган. Ozempicни сотиш бир йилгача қамоқ жазоси билан жазоланади, бироқ қонунчиликдаги бўшлиқлар ва чекланган ресурслар туфайли полиция ва божхона бу бозорга қарши самарали кураша олмайди.
Ҳукумат фармацевтика департаментига масалани ҳал этиш бўйича таклифлар тайёрлаш топшириғини берди – ҳисобот келаси йил январда кутиляпти.