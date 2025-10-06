Швецияда Нобель ҳафталиги очилади
ASTANA. Kazinform — Швеция пойтахтида физиология ёки тиббиёт бўйича Нобель мукофоти лауреати эълон қилиниши билан навбатдаги Нобель ҳафталиги очилади, деб хабар беради Belta.by.
Бошқа номинациялар бўйича ҳам ғолиблар яқин кунларда эълон қилинади.
Нобель қўмитасининг физика бўйича қарори 7 октябрда эълон қилинади. Кимё бўйича мукофот соҳиби 8 октябрда, адабиёт бўйича мукофот 9 октябрда, Тинчлик бўйича мукофот эса 10 октябрда Ослода эълон қилинади.
1968 йилда Швеция Миллий банки томонидан таъсис этилган иқтисод фанлари бўйича Альфред Нобель мукофоти совриндори номи 13 октябрда эълон қилинади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 7 давлат АҚШ президенти Дональд Трампнинг Нобель мукофотига номзодини қўллаб-қувватлаган эди.
Сентябр ойида эса Нобель мукофотига оид қизиқарли тадқиқотлар нашр этилди.