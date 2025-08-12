Швецияда қарияларга нисбатан фирибгарлик ҳолатлари кўпайди
ASTANА. Кazinform - Стокгольмда кексаларнинг уйларига турли баҳоналар билан бостириб кириш, уларнинг қимматбаҳо буюмларини ўғирлаш ҳолатлари тез-тез учрамоқда, деб хабар беради AZERTAG.
Полиция маълумотларига кўра, бундай жиноятлардан "фойда" гиёҳванд моддалар савдосидан икки баравар кўп, миллиардлаб швед кронига етади. 2024 йилда фирибгарлик жиноятларининг умумий айланмаси 6,3 миллиард кронни (600 миллион доллардан ортиқ) ташкил этди.
Кўпинча жиноятчилар жабрланганларга қўнғироқ қиладилар ёки хабарлар жўнатадилар, ўзларини полиция ходимлари ёки ташкилотлар ходимлари деб таништирадилар. Уларни "мулкни ҳимоя қилиш", олдиндан тайёрланган сценарийлар ва психологик босимдан фойдаланиш, одамларнинг ишончини қозониш ва қарор қабул қилиш учун вақт бермаслик зарурлигига ишонтиришади.
— Жиноий тармоқлар ўз даромадларининг катта қисмини шу йўл билан олишади. Кейинчалик бу маблағлар бошқа жиноий схемаларга, масалан, гиёҳванд моддалар савдосига йўналтирилади ва улардан олинган даромад жиноий фаолиятга сарфланади, - тушунтирди полиция вакиллари.
2025 йил бошидан буён бундай жиноятлар ҳақида хабарлар яна кўпайди, ҳар ҳафта 30 га яқин мурожаатлар келиб тушмоқда, уларнинг аксарияти фирибгарлик билан боғлиқ.
Швеция полицияси одамларни шубҳали SМS-хабарлардан келган рақамларга қўнғироқ қилмасликка, нотаниш одамларни уйларига киритмасликка ва уларга қимматбаҳо нарсаларни бермасликка чақирмоқда.
