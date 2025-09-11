Швецияда бу йил биринчи марта озиқ-овқат нархи тушди
STOCKHOLM. Кazinform — 2025 йил август ойида Швецияда озиқ-овқат нархлари июль ойига нисбатан 0,7 фоизга пасайган, деб ёзади АЗЕРТАДЖ.
Бу ҳақда мамлакатнинг Марказий статистика бюроси (SCB) маълум қилди. Шу билан бирга, озиқ-овқат маҳсулотлари нархи йиллик кўрсаткич бўйича 4,7 фоизга ошди, бу эса электр энергияси нархининг ошиши билан бирга инфляциянинг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Хусусан, сут маҳсулотлари, ширинликлар, музқаймоқ ва шоколад нархи сезиларли даражада ошди.
Истеъмол нархлари индекси (CPI) бўйича инфляция август ойида 3,2 фоизни ташкил этди (июлда - 3,0 фоиз). Бироқ, энергия ресурсларини ҳисобга олмаганда, бу кўрсаткич 2,9 фоизга камайди.
Швеция Марказий банки — Riksbank инфляцияни CPI учун мақсадли 2 фоиз даражасида ушлаб туришга ҳаракат қилмоқда.
