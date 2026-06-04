Швеция 15 ёшга тўлмаган болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришини чеклаши мумкин
ASTANA. Kazinform — Швецияда 15 ёшга тўлмаган болаларнинг ижтимоий тармоқларга кириш имконияти чекланади. Бу чеклов 2028 йил 1 январдан бошлаб кучга кириши мумкин, деб хабар беради Анадолу.
Швеция ҳукуматига 15 ёшга тўлмаган болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланиши учун ёш чекловини жорий этиш таклиф қилинди. Дастлабки ҳисоботга кўра, ушбу талаб 2028 йил 1 январдан бошлаб кучга кириши мумкин.
Швециянинг SVT телеканали хабар беришича, ўтган йили ижтимоий тармоқларга ёш чекловини жорий этиш имкониятини ўрганган махсус комиссия ҳукуматга дастлабки оралиқ ҳисоботини тақдим этган.
Ҳужжатда ижтимоий тармоқларнинг болаларга кўрсатаётган салбий таъсири сабабли уларга кириш имкониятини чеклаш зарурлиги таъкидланган ва энг кам ёш чегарасини 15 ёш этиб белгилаш таклиф қилинган.
Jakob Forssmed миллий оммавий ахборот воситаларига берган баёнотида бу ташаббус болаларга ҳақиқий болалик даврини қайтаришга қаратилган муҳим қадам бўлиши мумкинлигини таъкидлади.
“Биз бутун бир авлодни чекланмаган тарзда экранни суриб кўришга қурбон қилиб қўйяпмиз”, — деди вазир.
Шунингдек, Швециянинг соғлиқни сақлаш агентлиги ҳам ота-оналарни фарзандлари билан бирга вақт ўтказаётганда телефонларини четга қўйишга чақирди. Улар экранга қарамлик болаларга салбий таъсир кўрсатишини таъкидлаб, ота-оналарга уйнинг айрим қисмларини «телефонсиз ҳудуд» деб белгилашни тавсия қилди.
“Фарзандингиз билан бирга бўлганингизда телефонни бошқа жойга қўйинг”, — дейилади идора мурожаатида.