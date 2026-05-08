Швеция 13 ёшдан ошган болалар учун электрон назорат жорий қилиши мумкин
ASTANА. Кazinform — Швеция ҳукумати 13 ёшдан ошган ўсмирлар учун, ҳатто улар жиноят содир этмаган бўлсалар ҳам, электрон назорат жорий этишни таклиф қилди, деб ёзади АЗEРТАДЖ.
Ушбу чора уларнинг жиноий гуруҳларга алоқадор бўлишининг олдини олишга қаратилган ва фақат соддалаштирилган усуллар тугагандан кейингина қўлланилади. Асосий мақсад — боланинг ижтимоий хизматлар томонидан белгиланган соатларда уйда бўлишини таъминлаш.
Ижтимоий ишлар вазири амилла Вальтерссон Грёнваллнинг сўзларига кўра, 100 нафар бола кузатувга олиниши мумкин. Назорат ақлли соатлар каби қурилмалар ёрдамида амалга оширилиши режалаштирилган.
Ушбу чорани қўллаш тўғрисидаги қарор ижтимоий хизматларнинг аризаси асосида маъмурий суд томонидан қабул қилинади. Унинг амалга оширилишини назорат қилиш Давлат муассасалари маъмуриятига юклатилади. Назорат муддати 6 ойгача давом этиши мумкин.
Қонун лойиҳаси аллақачон бир қатор эксперт ташкилотлари томонидан қаттиқ танқид қилинган. Улар бу ташаббусни жиноятда гумон қилинмаган болалар учун жуда қаттиқ деб ҳисоблашади.
Бундан ташқари, Либераллар партиясининг ҳуқуқий сиёсат бўйича вакили Мартин Мелин кўплаб ота-оналар қатъийроқ чораларни қўллаб-қувватлашини таъкидлади.
— Ота-оналар: "Менга ёрдам беринг, мен боламни ҳимоя қила олмайман", дейишади. Аммо уларнинг илтимоси мунозарада камдан-кам ҳолларда кўриб чиқилади, — деди у.
Қонун лойиҳаси кўриб чиқиш учун Қонунчилик кенгашига юборилди. Керакли технологияларни сотиб олиш жараёни давом этаётгани сабабли, унинг қачон кучга кириши ҳозирча номаълум.
Эслатиб ўтамиз, Швеция полицияси 13 ёшли ўсмирларни қамоққа олишга қарши чиқди.