    12:38, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Шри-Ланкада сув тошқинлари қурбонлари сони 334 нафарга етди

    ASTANA. Kazinform — Маҳаллий вақт билан якшанба куни соат 18:00 гача Шри-Ланкада ноқулай об-ҳаво сабабли ҳалок бўлганлар сони 334 нафарга етгани хабар қилинди. Бу ҳақда Ланкадаги Фавқулодда вазиятлар билан курашиш маркази маълум қилди, дея хабар беради Синьхуа.

    Шри-Ланка, су тасқыны
    Фото: Синьхуа

    Марказ маълумотларига кўра, камида 370 киши бедарак йўқолган деб ҳисобланади. Шиддатли ёмғирлар, сув тошқинлари ва селлар жами 1 118 929 киши ва 309 607 оилага таъсир кўрсатди.

    Фавқулодда ҳолат туфайли Шри-Ланка Таълим вазирлиги ўз тасарруфидаги барча университетлар, олий таълим муассасалари ва касб-ҳунар таълими марказларида ўқув жараёни 8 декабргача тўхтатилишини эълон қилди.

    Таъкидланишича, ушбу қарор кенг тарқалган тирбандликлар, инфратузилманинг шикастланиши ва ноқулай об-ҳаво шароитлари келтириб чиқарадиган хавфлар туфайли қабул қилинган.

    Эслатиб ўтамиз, 26 ноябрда Шри-Ланкадаги кўчкилар ва сув тошқинлари 47 кишининг ҳаётига зомин бўлганини ёзган эдик. Кўп ўтмай, табиий офатлар туфайли мамлакатда фавқулодда ҳолат эълон қилинди.

