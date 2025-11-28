Шри-Ланкада кўчки ва сув тошқинлари 47 кишининг ҳаётига зомин бўлди
ASTANA. Kazinform – Шри-Ланкада табиий офатлар 47 кишининг ҳаётига зомин бўлди, 21 киши бедарак йўқолди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.
Маҳаллий Daily Mirror газетасининг хабарига кўра, Шри-Ланканинг Табиий офатларни бошқариш маркази мамлакатда ўтган ҳафтадан бери давом этаётган кучли ёмғирлар натижасида инсон ҳалокати қайд этилганини таъкидлаб баёнот берган.
“Табиий офатлар 47 кишининг умрига зомин бўлди, 21 киши бедарак йўқолди, кўплаб уйлар, далалар, йўлларни сув босди. Мамлакат бўйлаб 5 893 киши табиий офатлардан жабр кўрди”, - дейилади баёнотда
Расмийларнинг маълум қилишича, тошлар, лой ва дарахтларнинг рельсларга қулаши сабабли тоғли ҳудудларда баъзи поездлар қатнови тўхтатилган, баъзи йўллар эса сув остида қолган.
