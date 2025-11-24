Балқонларда тошқинлар: Албанияда бир аёл ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform - Албанияда давом этган кучли ёмғир ва сув тошқинлари Греция билан чегарадош Деволе округида бир аёлнинг ўлимига сабаб бўлди, дея хабар беради Kazinform Euronewsга таяниб.
75 ёшли маҳаллий аёлни тошиб кетган дарё оқими олиб кетди ва унинг жасадини топишга бир неча соат вақт кетди.
Охирги 24 соат ичида мамлакат жануби ва жануби-шарқидаги юзлаб одамлар шошилинч равишда эвакуация қилинди. Йўллар, кўприклар ва бошқа инфратузилмаларга жиддий шикаст етган, юзлаб гектар қишлоқ хўжалиги ерлари сув остида қолган.
Расмийлар вазият яқин кунларда яхшиланмаслигидан хавотир билдиряптилар.
Корфу ва Эпирусдаги вазият
Грецияда оғир об-ҳаво жиддий муаммоларни келтириб чиқаришда давом этяпти, айниқса Корфу ва Эпируснинг қишлоқ жойларида йўллар ювилиб, электр ва сув таъминоти узилиб қолган.
Эпирус пойтахти Янина шаҳрида ҳаво ҳарорати сезиларли даражада пасайиб, атрофдаги тоғларда биринчи қор ёғди.
Бир қатор муниципалитетларда фавқулодда ҳолат эълон қилинган. Метеорологлар кўчки хавфидан ҳам огоҳлантиряптилар.
Яқин кунларда Греция ғарбида кўпроқ ёмғир ёғиши кутиляпти.