Вьетнамдаги сув тошқиннинг зарари 300 миллион доллардан ошади
ASTANA. Kazinform — Вьетнамда бир неча кун давом этган кучли ёмғир сув тошқинлари ва кўчкиларга олиб келди, натижада камида 90 киши ҳалок бўлди, яна 12 киши бедарак йўқолди, деб хабар берди BBC.
Вьетнам ҳукуматига кўра, мамлакат бўйлаб 186 минг уй зарар кўрган, уч миллиондан ортиқ чорва моллари нобуд бўлган.
Расмийлар етказилган зарарни 300 миллион доллардан ошиқроқ деб баҳоламоқда.
AFP маълумотларига кўра, энг кўп тоғли Даклак провинцияси жабрланган, 16 ноябрдан бери у ерда 60 дан ортиқ ўлим қайд этилган.
Тўфон сўнгги ойларда Вьетнамда содир бўлган сўнгги экстремал об-ҳаво ҳодисасидир. Мамлакат бир неча ҳафта ичида ҳудудни босиб олган “Калмаэги” ва “Буалой” тўфонларидан қаттиқ таъсирланган.
Расмийларнинг таъкидлашича, якшанба куни эрталабдан бошлаб 258 мингга яқин одам электр таъминотидан маҳрум бўлган, йирик автомобиль йўллари ва темир йўл линияларининг айрим қисмлари тўсиб қўйилган.
Ҳарбий ва полиция кучлари энг кўп зарар кўрган ҳудудларга ёрдам кўрсатиш учун сафарбар қилинган.
Ҳукуматнинг таъкидлашича, Вьетнам жанубидаги бешта провинция: Куангнгай, Зялай, Даклак, Кханьхоа ва Ламдонгда энг кўп зарар кўрган.
VietNam News Agency агентлигининг хабар беришича, Вьетнам Бош вазирининг ўринбосари Хо Дик Фок 23 ноябрь куни 2025 йил учун марказий бюджетининг резерв жамғармасидан тўртта вилоят - Кханьхоа, Ламдонг, Зялай ва Даклак вилоятларига яқиндаги сел-тошқинлар ортидан келиб чиққан катта зарар оқибатларини бартараф этиш учун 1,1 трлн донг (41,74 млн АҚШ доллари) миқдорида тезкор ёрдам ажратиш тўғрисидаги қарорга имзо чеккан.
Эслатиб ўтамиз, юқорида тилга олинган офат муносабати билан Давлат раҳбари Вьетнам Коммунистик партияси Марказий қўмитаси Бош котиби То Ламга ҳамдардлик билдирди.
Умуман олганда, Вьетнамда сув тошқини туфайли ҳалок бўлганлар сони қарийб 100 кишига етди.