16:17, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5
ҚР Президенти Вьетнам Коммунистик партияси Марказий қўмитаси Бош котибига ҳамдардлик билдирди
ASTANА. Каzinform — Давлат раҳбари Вьетнам Коммунистик партияси Марказий қўмитаси Бош котиби То Ламга ҳамдардлик билдирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев телеграммада Вьетнамнинг марказий ҳудудларида сув тошқини натижасида кўплаб фуқароларнинг ҳалок бўлгани ҳақидаги даҳшатли хабарни чуқур қайғу билан қабул қилганини ёзди.
Президент табиий офат оқибатида ҳалок бўлганларнинг қариндошларига ҳамдардлик билдирди ва жароҳатланганларга тезроқ соғайиб кетишни тилади.