Short-trek bo‘yicha 2027 yilgi o‘smirlar o‘rtasidagi jahon chempionati Qozog‘istonda bo‘lib o‘tadi
ASTANA. Kazinform — Bu yangilik Turizm va sport vaziri Yerbol Mirzabosinov tomonidan Astanaga amaliy tashrif bilan kelgan Xalqaro konkichilar ittifoqi (ISU) konkida yugurish bo‘yicha direktori Xugo Xerrnxof bilan uchrashuvda e’lon qilindi.
Yerbol Mirzabosinov va Xugo Xerrnxof Qozog‘istonda konkida yugurish sporti va short-trekning hozirgi rivojlanish darajasi, ISU bilan hamkorlikni yanada mustahkamlash choralari, shuningdek, 2026-yilda Milanda bo‘lib o‘tadigan Qishki Olimpiya o‘yinlariga tayyorgarlik masalalarini muhokama qildi.
Vazir Qozog‘istonda qisqa short-trek rejaga asosan va tizimli ravishda rivojlanayotganini ta’kidladi.
Shuni ta’kidlash kerakki, bu yil Qozog‘iston terma jamoasi Osiyo qishki o‘yinlarida tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdi.
Bu yil mamlakatga o‘smirlar o‘rtasidagi Jahon kubogining ikki bosqichini o‘tkazish ishonib topshirildi. Bu mamlakatning yuqori tashkiliy darajasi va uning xalqaro maydondagi o‘sib borayotgan rolidan dalolat beradi.
Qozog‘iston short-trek bo‘yicha 2027 yilda o‘smirlar o‘rtasidagi jahon chempionatiga mezbonlik qilish maqomiga ega bo‘ldi.
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Qozog‘istonning short-trek terma jamoasi jahon turnesida kuchli uchlikdan joy olga haqida xabar bergan edik.