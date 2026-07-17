Шолпан Саймова: Қурултой қонунларининг сифати илмга, таҳлилга ва оқибатларини баҳолашга асосланган бўлиши керак
АSTANА.Kazinform — Қурултой қонунчилик фаолияти сифатини оширишнинг асосий механизмларидан бири эксперт ва таҳлилий қўллаб-қувватлаш бўлиши керак. Бу ҳақда Парламентаризм институтининг Давлат қонунчилиги ва давлат бошқаруви маркази раҳбари Шолпан Саймова "Қурултой — қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг янги архитектурасининг асоси" эксперт платформасида маълум қилди.
Экспертнинг фикрича, конституциявий ислоҳотларнинг амалий амалга оширилиши ва қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг бир палатали моделига ўтиш қабул қилинадиган қарорлар сифатига янги талаблар қўяди. Қурултой сайловларини тайинлаш сиёсий тизим ва давлат бошқаруви моделини тўлиқ модернизация қилиш йўлидаги биринчи қадам бўлди. Шунинг учун қонунчилик жараёнини профессионал қўллаб-қувватлашнинг аҳамияти ортиб бормоқда.
Шолпан Саймова замонавий қонунчилик фаолиятини чуқур илмий таҳлил, мумкин бўлган оқибатларни баҳолаш ва қонунчилик ташаббусларини профессионал экспертизадан ўтказмасдан амалга ошириш мумкин эмаслигини таъкидлади. Қурултойга тақдим этилган ҳар бир ташаббус нафақат ҳуқуқий нуқтаи назардан, балки унинг иқтисодий, ижтимоий ва экологик таъсирини ҳам ҳисобга олган ҳолда баҳоланиши керак.
Эксперт таъкидлаганидек, Қурултойни шакллантиришнинг янги тамойиллари партия дастурлари ва қонунчилик ташаббуслари сифатининг аҳамиятини оширади. Шу муносабат билан қабул қилинаётган қарорларни илмий ва аналитик жиҳатдан қўллаб-қувватлашга қодир экспертлар ҳамжамиятининг роли кучайтирилади. Унинг сўзларига кўра, экспертлар ва таҳлилий қўллаб-қувватлаш янги қонун чиқарувчи орган фаолиятининг ажралмас қисмига айланиши керак.
Шолпан Саймованинг сўзларига кўра, бу жараёнда катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиш, қонунчиликдаги мумкин бўлган қарама-қаршиликларни аниқлаш ва қабул қилинаётган қарорларнинг оқибатларини аниқроқ башорат қилиш имконини берувчи замонавий ахборот-таҳлилий тизимлар ва сунъий интеллект технологиялари алоҳида рол ўйнаши керак.
Эксперт шунингдек, илмий ҳамжамият, профессионал уюшмалар, бизнес вакиллари, фуқаролик жамияти институтлари ва минтақавий мутахассисларнинг кенг иштирокисиз самарали қонунчилик фаолияти мумкин эмаслигини таъкидлади. Ушбу ёндашув қабул қилинган қарорларнинг илмий асослилигини таъминлайди ва фуқароларга қонунчилик жараёнига бўлган ишончини ошириш имконини беради.
Шолпан Саймованинг сўзларига кўра, Қурултой сайловлари изчил сиёсий модернизациянинг бир қисми бўлиб, унда вакиллик институтларининг ривожланиши қонунчилик тартиб-қоидаларини такомиллаштириш, уларнинг шаффофлиги ва жамият олдида ҳисобдорлиги билан бирга олиб борилади. Шунинг учун қонунларнинг сифати давлат бошқарувининг янги модели самарадорлигини белгиловчи асосий омиллардан бирига айланади.
Давлат органлари, етакчи таҳлил марказлари, илмий ҳамжамият, университетлар, жамоат ташкилотлари ва эксперт уюшмалари вакилларини бирлаштирган эксперт платформаси Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Қозоғистон стратегик тадқиқотлар институти томонидан ташкил этилди.