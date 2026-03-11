Шимолий Каспий лойиҳасида E-procurement электрон харидлар тизими жорий этилди
ASTANА. Кazinform – Йирик нефть ва газ лойиҳаларида ички қийматни ривожлантириш учун самарали тизим яратишни таъминлаш ва маҳаллий товарлар, ишлалар ва хизмат кўрсатувчиларни қўллаб-қувватлаш мақсадида Қозоғистон Республикаси Энергетика вазирлиги Маҳсулот тақсимоти юзасидан келишувлар бўйича ваколатли орган билан биргаликда Шимолий Каспий лойиҳасида E-procurement электрон харидлар тизимини жорий этиш бўйича ишларни амалга оширди.
ҚР Энергетика вазирлиги маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январдан бошлаб электрон харидлар тизими тўлиқ ишга туширилди ва тўлиқ ҳажмда ишламоқда.
Рақамли тизим потенциал етказиб берувчилар томонидан товарлар, ишлар ва хизматлар учун буюртмалар топширилган пайтдан бошлаб тегишли шартномалар тузилгунга қадар тендер жараёнларини қамраб олади.
Тизимнинг жорий этилиши маъмурий тўсиқларни камайтириш, аризаларни кўриб чиқиш муддатларини қисқартириш ва етказиб берувчилар ўртасида рақобат даражасини оширишга қаратилган.
Электрон формат иштирокчиларнинг Шимолий Каспий лойиҳасининг харидлар тартиб-қоидаларига тенг киришини, шунингдек, эҳтиёжларнинг шаклланишидан тортиб шартнома мажбуриятларини бажаришгача бўлган бутун даврнинг шаффофлигини таъминлайди.
Эслатиб ўтамиз, ЕОИИга аъзо бошқа давлатлар ҳудудида давлат харидларида иштирок этиш соддалаштирилади.