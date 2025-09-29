OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:11, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Шимолий Каролинада рўй берган отишма натижасида уч киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform – АҚШнинг Шимолий Каролина штати Саутпорт шаҳридаги бар ёнида номаълум шахс ўт очди, натижада 3 киши ҳалок бўлди, 8 киши яраланди, дея хабар беради Синьхуа.

    полиция, США, Америка
    Фото: usa_shka / instagram

    Шаҳарнинг расмий вакили айтишича, қуролланган шахс шанба куни кечқурун Саутпортдаги яхта портда тўпланган одамларга ўқ узган. Гумонланувчи қўлга олинган ва тергов ишлари олиб борилмоқда.

    Якшанба куни бўлиб ўтган матбуот анжуманида Саутпорт полицияси бошлиғи Тодд Коринг ҳозир жамиятга таҳдид солаётган фаол хавф йўқлигини маълум қилди.

    Унинг сўзларига кўра, отишмага нималар сабаб бўлганини айтишга ҳали эрта.

    Аввалроқ, Саутпорт маъмурияти аҳолини ижтимоий тармоқларда воқеа жойидан узоқроқ туришга ва уйда қолишга чақирган эди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШда сиёсий фаол, Дональд Трамп тарафдори Чарли Кирк отиб кетилган эди.

    Теглар:
    АҚШ Ҳодиса
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!