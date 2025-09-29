Шимолий Каролинада рўй берган отишма натижасида уч киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform – АҚШнинг Шимолий Каролина штати Саутпорт шаҳридаги бар ёнида номаълум шахс ўт очди, натижада 3 киши ҳалок бўлди, 8 киши яраланди, дея хабар беради Синьхуа.
Шаҳарнинг расмий вакили айтишича, қуролланган шахс шанба куни кечқурун Саутпортдаги яхта портда тўпланган одамларга ўқ узган. Гумонланувчи қўлга олинган ва тергов ишлари олиб борилмоқда.
Якшанба куни бўлиб ўтган матбуот анжуманида Саутпорт полицияси бошлиғи Тодд Коринг ҳозир жамиятга таҳдид солаётган фаол хавф йўқлигини маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, отишмага нималар сабаб бўлганини айтишга ҳали эрта.
Аввалроқ, Саутпорт маъмурияти аҳолини ижтимоий тармоқларда воқеа жойидан узоқроқ туришга ва уйда қолишга чақирган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШда сиёсий фаол, Дональд Трамп тарафдори Чарли Кирк отиб кетилган эди.