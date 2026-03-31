Шимолий ҳудудларга кўчиб ўтиш: бу йил қандай давлат ёрдами кўрсатилади
SHYMKENT. Кazinform – Бошқа ҳудудга кўчиб ўтган фуқароларга кенг кўламли молиявий ва ижтимоий ёрдам кўрсатилади. Хусусан, ҳар бир кишига 300 минг тенгедан ортиқ бир марталик ёрдам тўланади ва ойига ижарага олинадиган уй нархлари қопланади. Бундан ташқари, иш топишда ёрдам кўрсатилади ва 7 миллион тенгегача бўлган уй-жой сотиб олиш учун сертификат берилади.
Агар кўчиб ўтишни истасангиз, иш топилади
Кўчиш дастури меҳнат ресурсларини ҳудудлар ўртасида самарали тақсимлашга қаратилган. Жанубий ҳудудларда ишчи кучи ортиқча бўлса-да, шимолий ва бошқа ҳудудларда кадрлар етишмайди. Давлат кўчиш харажатларини камайтиради ва фуқароларга янги жойда доимий иш топиш учун шароит яратади.
Иш билан таъминлаш ва ижтимоий ҳимоя бошқармасининг маълумотларига кўра, дастур иштирокчиларига ҳар томонлама ёрдам кўрсатилади. Бу кўчиш жараёнини осонлаштиради ва янги муҳитга мослашишни тезлаштиради.
“Дастур бир нечта соҳаларда ёрдамни ўз ичига олади. Аввало, кўчиш билан боғлиқ асосий харажатларни қоплаш учун бир марталик тўлов тақдим этилади”, – деди бошқарма вакиллари.
Бир марталик тўлов ҳар бир оила аъзоси учун 70 БҲМ миқдорида тақдим этилади. 2026 йилда унинг миқдори бир кишига - 302 750 тенгени ташкил этади.
Қишлоқда ҳам, шаҳарда ҳам ёрдам мавжуд
Иштирокчиларнинг уй-жой ижараси ва коммунал тўловлар харажатлари ҳам қопланади. Ушбу тўловлар уларни тасдиқловчи ҳужжатлар асосида бир йил давомида ҳар ойда амалга оширилади.
“Тўлов миқдори оила таркиби ва яшаш жойига қараб ўзгаради. Шаҳарларда бу миқдор юқорироқ, қишлоқ жойларда эса бироз пастроқ”, – деб тушунтирди мутахассислар.
Шаҳарга кўчиб ўтганлар учун тўлов миқдори қуйидагича белгиланган:
- 1 кишига – 20 БҲМ (86 500 тенге);
- 2-4 кишилик оила учун – 25 БҲМ (108 125 тенге);
- 5 ва ундан ортиқ кишига – 30 БҲМ (129 750 тенге).
Қишлоқ жойлари учун:
- 1 кишига – 15 БҲМ (64 875 тенге);
- 2-4 кишига – 18 БҲМ (77 850 тенге);
- 5 ва ундан ортиқ кишига – 21 БҲМ (90 825 тенге).
Чимкентда ишсизлар сони ошди
Дастур фақат молиявий ёрдамдан иборат эмас. Иштирокчиларга иш таклиф этилади ва агар керак бўлса, касб-ҳунар таълимига юборилади. Шунингдек, уларга микрокредит орқали ўз бизнесини бошлаш имконияти берилади.
“Асосий мақсад – фуқарони кўчиришгина эмас, балки унинг барқарор даромад топишига шароит яратиш. Биз иштирокчиларга иш топишда ва барқарор даромад манбасини шакллантиришга ёрдам берамиз”, — дейишди мутахассислар.
Бундан ташқари, кўчиб келганлар ва ватандошларга уй-жой сотиб олиш учун иқтисодий мобиллик сертификати берилади.
“Сертификат уй-жой нархининг 50 фоизигача бўлади, бироқ 1 625 БҲМ дан ошмаслиги керак. Бу тахминан 7 028 125 тенге”, — дея аниқлик киритди бошқарма.
Статистика маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига кўра, Чимкентда 17 293 нафар ишсиз рўйхатга олинган. Бу ишчи кучининг 3,6 фоизини ташкил этади. Бир ой олдин бу кўрсаткич 13 888 киши ёки 2,9 фоизни ташкил этган эди.
Шаҳарда асосий эътибор қайта тайёрлаш ва тезкор иш билан таъминлашга қаратилган. Ишсизликдан азият чекаётганлар қисқа муддатли курслардан ўтиб, стипендия ёки иш ҳақи олади. Бозорда талаб юқори бўлган тикувчилик, бухгалтер-кассирлик, ошпазлик, қандолатчилик, сартарош-стилист, компьютер оператори, офис менежери, дизайнерлик каби касблар бўйича ўқитиш йўлга қўйилади.