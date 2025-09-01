ШҲТга аъзо давлатлар раҳбарлари кенгаши иштирокчилари биргаликда суратга тушишди
ASTANA. Kazinform – Тез орада Тяньцзиндаги «Мэйцзян» конференция марказида ШҲТ саммити бошланади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Эслатиб ўтамиз, 30 август куни Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Шанхай ҳамкорлик ташкилоти саммитида иштирок этиш учун Тяньцзинь шаҳрига ташриф буюрган эди.
Давлат раҳбари Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин билан музокаралар ўтказди.
Куни кеча Президент ШҲТ саммитида иштирок этаётган давлатлар делегациялари раҳбарлари шарафига ташкил этилган тантанали қабулда иштирок этиш учун Тяньцзинь шаҳридаги «Мэйцзян» конференция марказига ташриф буюрди.
Бундан ташқари, бугун Қасим-Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёев ва қардош халқни Ўзбекистон Республикаси Мустақиллиги куни билан табриклади.
Бундан ташқари, Тоқаев Петер Пеллегринига Словакия Конституцияси куни муносабати билан табрик телеграммаси йўллади.