Давлат раҳбари ХХР Раиси Си Цзиньпин билан музокаралар ўтказди
ASTANA. Kazinform — Учрашувда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Раис Си Цзиньпинга тарихий Тяньцзинь шаҳрида самимий қабул учун миннатдорчилик билдирди, дея хабар беради Кazinform агентлиги Ақордага таяниб.
Давлат раҳбари Шанхай ҳамкорлик ташкилоти саммитида иштирок этиш таклифини катта мамнуният билан қабул қилганини алоҳида таъкидлади.
– Қозоғистон мамлакатингизнинг Шанхай ҳамкорлик ташкилотига раислигини ҳар томонлама қўллаб-қувватлайди ва унинг кенг кўламли кун тартибини илгари суришда фаол иштирок этади. Сизни Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 80 йиллиги ва Хитойнинг япон милитаризми устидан қозонилган ғалабасининг 80 йиллиги билан табриклайман. Фашизм устидан қозонилган Ғалабага улкан ҳисса қўшган, мислсиз жасорат, чин ватанпарварлик ва букилмас ирода намоён этган бутун Хитой халқининг қаҳрамонликлари, албатта, чуқур ҳурмат ва умумжаҳон эътирофига лойиқдир, – деди Қозоғистон Президенти.
Қасим-Жомарт Тоқаев Си Цзиньпиннинг фаол қўллаб-қувватлаши билан Қозоғистон-Хитой ўртасидаги абадий ҳар томонлама стратегик шериклик муносабатлари мисли кўрилмаган даражада юқори даражада ривожланиб бораётганини катта мамнуният билан қайд этди.
Ўтган йили ўзаро товар айирбошлашнинг энг юқори даражаси 44 миллиард долларга етди.
– Жорий йилда ҳам ижобий динамика давом этмоқда. Хитой Қозоғистоннинг энг йирик савдо шериги ҳисобланади. Йирик қўшма лойиҳаларни амалга ошириш давом этмоқда. Ташриф доирасида Қозоғистон-Хитой ишбилармонлар кенгаши йиғилишида иштирок этиш ва Хитойнинг қатор йирик компаниялари раҳбарлари билан учрашишни режалаштирганман. 2025 йил Қозоғистонда Хитой туризми йили шафелигида ўтказилаётгани ҳам қувонарлидир. Ўзаро маданий-гуманитар бойитиш учун қулай шароитлар яратилган. Лу Баннинг Қозоғистонда иккинчи ва учинчи устахоналари очилиши ёрқин мисолдир. Пекинда Қозоғистон маданият марказини очиш тўғрисидаги қарорингиз учун сизга чуқур миннатдорчилик билдираман, — деди Президент.
Эслатиб ўтамиз, Президент ШҲТ саммитида иштирок этиш учун Тяньцзинь шаҳрига ташриф буюрди.