14:14, 30 Август 2025 | GMT +5
Президент ШҲТ саммитида иштирок этиш учун Тяньцзинь шаҳрига ташриф буюрди
ASTANА. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Шанхай ҳамкорлик ташкилоти саммитида иштирок этиш учун Тяньцзинь шаҳрига ташриф буюрди, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Бугун Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ва Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин «Инбингуань» давлат қароргоҳида музокара ўтказади.
Давлат раҳбарлари Қозоғистон-Хитой ҳар томонлама ва мустаҳкам стратегик шерикликни мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қиладилар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Конституция куни билан табриклаган эди.