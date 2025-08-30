OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:14, 30 Август 2025 | GMT +5

    Президент ШҲТ саммитида иштирок этиш учун Тяньцзинь шаҳрига ташриф буюрди

    ASTANА. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Шанхай ҳамкорлик ташкилоти саммитида иштирок этиш учун Тяньцзинь шаҳрига ташриф буюрди, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Бугун Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ва Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин «Инбингуань» давлат қароргоҳида музокара ўтказади.

    кутиб олиш маросими
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш маросими
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбарлари Қозоғистон-Хитой ҳар томонлама ва мустаҳкам стратегик шерикликни мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қиладилар.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда
    фахрий қоровул
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Конституция куни билан табриклаган эди.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ШҲТ саммити Ақорда Хитой
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!