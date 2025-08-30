Конституция Қозоғистон мустақиллиги ва қозоқ давлатчилигининг мустаҳкам пойдеворига айланди — Президент
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Конституция куни билан табриклади, деб хабар берди Ақорда матбуот хизмати.
— Ҳурматли ватандошлар! Барчангизни Конституция куни билан табриклайман! Бундан 30 йил аввал ўтказилган референдумда халқимиз Конституцияни қабул қилиб, тарихий танловни амалга оширди. Конституциямиз Қозоғистон Республикаси мустақиллиги ва қозоқ давлатчилигининг мустаҳкам пойдеворига айланди. Унда халқимизнинг бугуни ва келажагини белгилаб берувчи мустаҳкам қадрият ва тамойиллар ўз ифодасини топган. Конституция Қозоғистоннинг ҳуқуқий асосини, миллати ва динидан қатъи назар, барча фуқароларнинг манфаатларини тенг ҳимоя қиладиган ижтимоий давлат сифатида шакллантирди. Конституция жамият тотувлиги ва ички барқарорликнинг асосий кафолатидир. Ушбу асосий қонун асосида турли соҳаларда ютуқларга эришдик. Бундан уч йил аввал мамлакатимиз тараққиётининг янги тарихий босқичи вазифаларига мувофиқ кенг кўламли конституциявий ислоҳот амалга оширилди. Унинг асосий натижаси “Кучли Президент – нуфузли Парламент – ҳисоб берадиган Ҳукумат” концепцияси асосида сиёсий тизимни модернизация қилиш бўлди. Конституциявий ислоҳотда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, қонунийлик ва қонун устуворлигини қарор топтиришга алоҳида эътибор қаратилди. Конституцияга жаҳон амалиётида мисли кўрилмаган инновацион характердаги бир қатор янги қоидалар киритилди. Венеция комиссияси ва бошқа нуфузли халқаро ташкилотлар, хорижлик экспертлар Қозоғистондаги конституциявий ислоҳотни ижобий баҳолади. Агар биз Адолатли, Тоза, Кучли ва Хавфсиз Қозоғистонни қурмоқчи бўлсак, фуқароларимиз Конституцияни ҳурмат қилишлари ва унинг барча қоидаларига қатъий риоя қилишлари керак. Халқимизни Қозоғистон Республикасининг стратегик мақсадлари сари сафарбар этган Конституциямиз доирасида барча фуқароларимизнинг Ватанимиз равнақи йўлида бунёдкорлик билан меҳнат қилишлари учун барча шароит яратилган. Мамлакатимизнинг барча фуқароларига сиҳат-саломатлик ва фаровонлик тилайман! — деди Президент.