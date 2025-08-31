ШҲТ саммити: Астанадан Тяньцзингача
ASTANА. Кazinform — Хитой бугун Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг 25-саммитига мезбонлик қилади. Бу саммит тарихидаги энг йирик йиғилиш бўлади. Бир йил аввал Астанада ШҲТ саммити бўлиб ўтган эди.
Муҳим ҳужжатлар пакети
Ўтган йилнинг июль ойида Қозоғистонда ШҲТнинг “Кўп томонлама мулоқотни мустаҳкамлаш – барқарор тинчлик ва фаровонлик сари интилиш” деб номланган 24-саммити бўлиб ўтди. Қозоғистон раислиги даврида турли соҳаларни қамраб олган 140 дан ортиқ тадбир ташкил этилди.
Ўша йил якунлари бўйича “Астана декларацияси” қабул қилинди ва 25 та ҳужжатдан иборат салмоқли пакет имзоланди. Якуний ҳужжатда ШҲТга аъзо давлатларнинг Алмати шаҳрида БМТнинг минтақавий маркази, ШҲТнинг биологик хавфсизлик бўйича халқаро агентлиги, инвестиция фондини ташкил этиш бўйича таклифлари ўз аксини топган.
ШҲТга аъзолик қай тарзда кенгайди?
Астана саммитида Беларусь Республикаси расман ташкилотга тўлақонли аъзо сифатида қабул қилинди. Шундай қилиб, ШҲТга аъзолар сони 10 тага етди.
“ШҲТ+” формати
ШҲТнинг Астана саммитининг яна бир тарихий воқеаси БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш, ушбу йиғилишга таклиф этилган қатор давлат раҳбарлари ва минтақавий халқаро ташкилотлар раҳбарлари “ШҲТ+” форматидаги биринчи марта учрашди.
Тяньцзинь саммити
31 августдан 1 сентябргача Хитойнинг Тяньцзинь шаҳрида ШҲТнинг 25-саммити бўлиб ўтади.
Раисликни ўз зиммасига олган Хитой ШҲТ доирасида 100 дан ортиқ учрашув ва тадбирлар ўтказди.
Давлат раҳбарлари кенгашининг бўлажак йиғилишига ХХР раиси Си Цзиньпин раислик қилади.
ХХР ташқи ишлар вазири ёрдамчиси Лю Бинь “ШҲТ+” формати жорий йилда ҳам давом этишини айтди.
— Тяньцзинь декларацияси ва ШҲТнинг 2035 йилгача ривожланиш стратегиясининг қабул қилиниши саммитнинг асосий воқеалари бўлади. Бу ҳужжатлар аллақачон вазирлик даражасида тасдиқланган. Саммит дастурига кўра, Си Цзиньпин ташкилотга аъзо давлатлар раҳбарларини қабул қилади ва икки томонлама учрашувлар ўтказади, — деди Лю Бинь.
Умуман олганда, бу йил ШҲТ саммитида 20 дан ортиқ давлат раҳбарлари иштирок этади.
Эслатиб ўтамиз, кеча Президент ШҲТ саммитида иштирок этиш учун Тяньцзинь шаҳрига ташриф буюрган эди.