«Шэньчжоу-20» тайконавтлари космосда 200 кундан ортиқ вақт ўтказди
ASTANA. Kazinform – Мутахассислар орбитада 200 кундан ортиқ вақт ўтказган Хитойнинг «Шэньчжоу-20» космик кемаси экипаж аъзоларининг қайтиши учун янги режа ишлаб чиқмоқдалар, деб хабар беради thepaper.cn.
Хитой космик станцияси одатий режимда ишламоқда ва бир вақтнинг ўзида иккита экипажни қўллаб-қувватлашга қодир. «Шэньчжоу-20» тайконавтлари янги «Шэньчжоу-21» миссияси аъзолари билан биргаликда орбитада илмий тажрибалар ўтказдилар ва бу уларнинг иш самарадорлигини оширди.
Хитойнинг космик дастур агентлиги қайтишга тайёргарлик жадвалга мувофиқ кетаётганини таъкидлади.
“Муҳандислик гуруҳлари комплекс таҳлил ва моделлаштириш ишларини олиб бормоқда, космик кеманинг хавфсизлигини синовдан ўтказмоқда ва баҳоламоқда ҳамда экипажнинг янгиланган қайтиш режасини ишлаб чиқмоқда. Асосий компонентларнинг ҳолати текширилди ва уларнинг сифати тасдиқланди”, - дейилади космик агентлик баёнотида.
Эслатиб ўтамиз, экипажнинг қайтиши 5 ноябрга режалаштирилган эди. Қайтиш космик чиқиндилар орбитага кирганидан кейин қолдирилди. Станция уч кишини сиғдира олади, бироқ миссия ўтишлари пайтида вақтинча олтитагача экипаж аъзосини сиғдира олади.
Аввалроқ биз Хитой шикастланган космик кеманинг экипажини Ерга қайтаришга тайёргарлик кўраётгани ҳақида ёзган эдик.