Шавкат Раҳмонов ва Асу Алмабаев рекорд даражада допинг тестидан ўтди
ASTANA. Kazinform — UFCда иштирок этаётган қозоғистонлик ММА файтерлари Шавкат Раҳмонов ва Асу Алмабаев яна бир бор допинг тестидан ўтди, деб хабар беради Kazinform.
UFC файтерларининг допинг тестини оммавий равишда кузатиб борадиган UFC Drug Testing Watch аккаунти Алмабаев ва Раҳмоновнинг допинг тестлари ҳақида ахборот алмашди.
Таъкидланишича, бу йил давомида жанг қилмаган Шавкат Раҳмоновнинг 2025 йилдаги тўртинчи допинг тестидир. Ҳозирги UFC рейтингида Шавкат Раҳмонов ярим ўрта вазн тоифасида иккинчи ўринда.
Ҳисобот даврида уч марта жанг қилган Асу Алмабаев 2025 йилда олти марта допинг тестидан ўтди. У бу жанглардан бирини Манель Капега бой берди, аммо Хосе Очоа ва Алекс Пересга қарши жангларида ғалаба қозонди. Асу UFCнинг енгил вазн тоифасидаги рейтингида еттинчи ўринда.
Эслатиб ўтамиз, Шавкат Раҳмонов UFC рейтингида расман кўтарилди.