Шарқда қор, ғарбда ёмғир: 11-13 апрель кунлари учун об-ҳаво маълумоти
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК 11-13 апрель кунлари учун об-ҳаво маълумотини эълон қилди.
“Келгуси кунларда Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида циклонлар ва антициклонларнинг тез-тез алмашиниб туриши туфайли об-ҳаво беқарор бўлиб қолади. Мамлакатнинг ғарбий ва жанубида ёмғир ва момақалдироқ бўлиши кутилмоқда”, — дейилади хабарда.
Кечаси шимоли-ғарбий, шимолий, шарқий ва марказда ёғингарчилик (ёмғир, қор), кундузи эса ёмғир ёғиши кутилади.
11 апрелга ўтар кечаси мамлакат шарқида қор ёғади. 11 апрелда республика ғарбида кучли ёмғир ва дўл ёғиши мумкин. Қозоғистон бўйлаб туман тушиши кузатилади.
10 апрелда мамлакатнинг ғарбий, шимолий ҳудудларида ва жануби-шарқида момақалдироқ, дўл ва кучли шамол билан бирга кучли ёмғир ёғади. Кечаси шимоли-ғарбий ва шимолий ҳудудларда ёғингарчилик (ёмғир, қор) бўлиши мумкин.