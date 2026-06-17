Шанхай Диснейленди 10 йиллигини нишонлади: паркка 100 миллиондан ортиқ киши ташриф буюрган
ASTANA. Kazinform — Шанхай Диснейленди очилганига 10 йил тўлди. Шу вақт мобайнида Хитойдаги энг йирик кўнгилочар паркка 100 миллиондан ортиқ киши ташриф буюрган, деб хабар беради Синьхуа агентлиги.
Шанхай Диснейленди президенти ва бош директори Эндрю Болштейн парк ҳудудида «Ўргимчак одам» мавзусидаги янги тематик ҳудуд қурилиши давом этаётганини маълум қилди. Яқинда асосий аттракцион — фирмавий қизил йўлакли Америкача тезюрар тоғча учун рельслар ўрнатиш ишлари якунланган.
Ўтган ўн йил ичида парк Шанхайдаги энг йирик туристик масканлардан бирига айланди. Унинг фаолияти 15 мингдан ортиқ иш ўрни яратилишига ҳисса қўшди.
Паркнинг ривожланиши мегаполисдаги туризм соҳасининг ўсиши билан бирга кечмоқда. Агар 2011 йилда Шанхайга тахминан 230 миллион ички турист ташриф буюрган бўлса ва туризмдан тушган даромад 40,9 миллиард долларни (278,6 миллиард юань) ташкил этган бўлса, 2025 йилга келиб туристлар сони 416 миллион кишига етди, даромад эса тахминан 83,2 миллиард долларга (566,68 миллиард юань) етган.
Хитойда визасиз режимнинг кенгайиши ҳам қўшимча туристлар оқимини оширди. Айниқса, Япония, Корея ва Жануби-Шарқий Осиё мамлакатларидан келувчилар сони сезиларли даражада кўпайган.
The Walt Disney Company бош директори Josh D'Amaroнинг айтишича, парк яратувчилари Disney анъаналарини хитой маданияти билан уйғунлаштириб, жаҳон даражасидаги ноёб лойиҳани амалга оширишни мақсад қилган.
Шанхай Диснейлендидаги чипта нархлари мавсум ва ҳафта кунига қараб ўзгариб туради: тахминан 475-799 юань (65-110 доллар). 3-11 ёшли болалар ва 65 ёшдан ошган меҳмонлар учун 25 фоизлик чегирма назарда тутилган.