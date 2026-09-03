Сеута инқирози: Европа Парламентида Испания ҳукуматига босим кучаймоқда
ASTANА. Кazinform – Чоршанба куни Брюсселдаги Европа Парламенти биноси олдида Испания ҳукуматининг Сеутадаги миграция инқирозидаги ҳаракатларига қарши норозилик билдириш учун 500 га яқин одам тўпланди. Бу ҳақда Euronews хабар берди.
30 июль куни Сеута шаҳрига 70 мингдан ортиқ мигрант келди. Уларнинг бир неча минг нафари ҳозирда Испания ярим анклавида қолиб кетган.
Норозилик намойишида депутатлар ва ўнг қанот Европа халқ партияси (ЕХП) ва ўнг қанот “Европа учун ватанпарварлар” ҳаракати вакиллари иштирок этишди. Улар Сеута ва Испания байроқларини кўтариб, Бош вазир Педро Санчесни мамлакатнинг ҳудудий яхлитлиги ва суверенитетини ҳимоя қилмаганликда айблашди.
El Español нашрининг хабар беришича, Испаниянинг Миграция ва чегара ишлари бўйича миллий маркази (CENIF) мигрантларнинг оммавий равишда ўтиши "Марокаш хавфсизлик кучлари томонидан мувофиқлаштирилган" деган хулосага келди. Бироқ, Санчеснинг айтишича, Рабатнинг иштирокини тасдиқловчи ҳеч қандай далил йўқ.
Мадрид ҳали Марокашни бу воқеа учун очиқчасига айбламаган. Испания ички ишлар вазири Фернандо Гранде-Марласка миллий полиция бошлиғига айбловларни текширишни буюрди.
Испаниянинг ўнг қанот Vox партияси Санчесни "давлатга хиёнат"да айблади ва бош вазир ва ҳукумат аъзоларига қарши жиноий айбловлар қўйишга имкон берувчи конституциянинг 102-моддасидан фойдаланишга чақирмоқда.
Vox Европарламент депутатлари Европа Комиссияси президенти Урсула фон дер Ляйен, Европа Иттифоқи ташқи сиёсат бўйича раҳбари Кая Каллас ва Европа Иттифоқи ички ишлар комиссари Магнус Бруннерга Марокашга қарши санкциялар қўллаш, мигрантларнинг оммавий равишда ўтишини "гибрид уруш ҳаракати" деб аташ ва Европа Иттифоқи ва Марокаш ўртасидаги келишувларни вақтинча тўхтатиб туришга чақирувчи хат йўлладилар.
Европа Комиссияси Марокашнинг эҳтимолий иштироки бўйича терговлар миллий ҳокимият органлари ваколатига киришини айтди.
Эслатиб ўтамиз, Испания Сеутадаги вояга етмаган мигрантлар сонини қайта ҳисоблаб чиқди.