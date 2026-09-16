Сеул мамлакатимизнинг энг яхши ўнта савдо шериклари қаторига киради — Президент
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев биринчи “Марказий Осиё – Корея Республикаси” саммитида иштирок этди, деб хабар беради Ақорда.
Аввало, Давлат раҳбари меҳмондўстлик кўрсатиб, биринчи “Марказий Осиё – Корея Республикаси” саммитини юқори даражада ташкил этган Корея Республикаси Президенти Ли Чжэ Мёнга миннатдорчилик билдирди.
– Ушбу мулоқот чуқур тарихга эга. У йигирма йил олдин Корея томони томонидан ташкил этилган эди. Бугунги кунда интеграция формати юқори сиёсий даражага кўтарилди. Бу бизнинг кўп қиррали ҳамкорлигимиз чинакам стратегик алоқалар ва ўзаро ишончга айланганини кўрсатадиган лаҳзадир. Бугунги саммитни чинакам тарихий воқеа деб аташ мумкин. Ушбу ажойиб учрашувни ташкил этишда Президент Ли Чжэ Мённинг сиёсий иродаси ва шахсий ҳиссасини алоҳида таъкидламоқчиман. Биз Корея Республикасининг Марказий Осиё давлатлари билан тенг ҳуқуқли ва узоқ муддатли шериклик ўрнатиш ниятига гувоҳ бўлмоқдамиз, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президент қозоғистонликлар корейс халқига, унинг ноёб тарихи, анъаналари ва маданиятига катта ҳурмат ва алоҳида қизиқиш билдиришини таъкидлади.
— Корея Республикаси замонавий миллий тараққиётнинг ажойиб намунасини намойиш этди. Таълим, инновация ва инсон капиталига берилган устуворлик туфайли сизлар қисқа вақт ичида етакчи технологик кучлар қаторига қўшилдингизлар. Бу тинимсиз меҳнат, темир интизом ва матонатнинг табиий натижасидир. Қозоғистон халқи сизларнинг ютуқларингизга чинакам ҳавас ва ҳайрат билан қарайди, — деди Давлат раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев кўп томонлама ҳамкорликни ривожлантириш бўйича ўз фикрини билдирди.
Президент савдо-иқтисодий ва инвестиция интеграцияси масаласини асосий йўналиш деб атади.
– Ўтган йили Марказий Осиё ва Корея ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми биринчи марта 10 миллиард доллардан ошди. Қозоғистон минтақа савдо айланмасининг қарийб ярмини ташкил қилади. Сеул мамлакатимизнинг энг яхши ўнта савдо шериклари қаторига киради. У йирик инвесторлар орасида тўққизинчи ўринда туради. Кореядан мамлакатимизга 12 миллиард доллардан ортиқ инвестициялар киритилди. Қозоғистонда Корея капитали иштирокида мингдан ортиқ қўшма корхоналар рўйхатдан ўтган. Kia, Hyundai, Doosan, Posco, Samsung, Lotte, Hanwha каби етакчи компаниялар Қозоғистон бозорида кўп йиллардан бери муваффақиятли фаолият юритиб келмоқда. Ҳозирда икки томонлама ҳамкорлик янги босқичга кўтарилди. Ушбу ташриф давомида жами 19 миллиард долларга яқин тижорат шартномалари имзоланди. Бу бизнинг иқтисодий интеграциямизнинг юқори суръатларидан яққол далолат беради, – деди Президент.
Давлат раҳбари Қозоғистон келажакда Корея компаниялари учун зарур шароитларни яратишга тайёрлигини таъкидлади.
Инвесторларнинг мамлакатда узоқ муддатли қолишини осонлаштирадиган «Altyn Visa» дастури шу мақсадга хизмат қилади.
– Саноат соҳасида иқтисодий интеграцияни чуқурлаштириш учун катта салоҳият мавжуд. Ўтган йили мамлакатимизда ишга туширилган KIA Qazaqstan заводи бунга ёрқин мисол бўла олади. Корхона йилига 70 минг автомобиль ишлаб чиқаради. Ишлаб чиқариш атрофида тўлақонли кластер шаклланмоқда. Менимча, Кореянинг технологик қудратини мамлакатимизнинг ишлаб чиқариш салоҳияти билан бирлаштирган айнан шу шериклик модели бошқа соҳаларда ҳам қўлланилиши мумкин. Шу билан бирга, мен Марказий Осиё мамлакатлари ва Корея Республикаси саноат вазирларининг биринчи учрашувини ўтказиш ғоясини олқишлайман. Ушбу ташаббусни янада ривожлантириш учун мен "Марказий Осиё — Корея" саноат ва технологик ривожланиш бўйича ҳамкорлигини ташкил этишни таклиф қиламан. Ушбу механизм доирасида ҳукуматларимиз ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, технологиялар трансфери, минтақавий ҳамкорликни ривожлантириш ва тайёр маҳсулотларни учинчи давлат бозорларига экспорт қилишга қаратилган қўшма устувор лойиҳалар рўйхатини ишлаб чиқиши мумкин. Ишончим комилки, бугунги "Марказий Осиё — Корея Республикаси" бизнес форуми бу жараёнга катта ҳисса қўшади, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, Тоқаев Кореяда таҳсил олаётган ва ишлаётган қозоғистонликлар билан суҳбатлашди.