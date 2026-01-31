Серик Жуманғарин ЕИК кенгашининг 2026 йилги илк йиғилишини очди
АSTANА. Kazinform - Жорий йилда Қозоғистон Евроосиё иқтисодий иттифоқига раислик қилмоқда. Москвада ўтган Евроосиё иқтисодий комиссияси кенгашининг жорий йилги илк йиғилишини очишда, Серик Жуманғарин Кенгаш аъзолари ва кузатувчи давлатлар вакилларига мурожаат қилиб, Қозоғистон раислигининг асосий устувор йўналишларини таъкидлади. Бу ҳақда Ҳукуматнинг матбуот хизмати хабар берди.
– Қозоғистон Президенти давлат раҳбарларига йўллаган мурожаатида ЕОИИ доирасидаги умумий ишимизнинг устувор йўналишларини белгилади. 2026 йилда иқтисодиётнинг турли соҳаларида сунъий интеллект воситаларини жорий этишга, Иттифоқнинг логистик салоҳиятидан самарали фойдаланишга, саноат ва агросаноат мажмуасини рақамлаштиришга, ўзаро савдодаги тўсиқларни бартараф этишга, шунингдек, учинчи давлатлар билан савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш таклиф этилди, — деди у.
Шунингдек, умумий жараёнларни тўлиқ ҳажмда амалга оширишнинг аҳамияти алоҳида таъкидланди. Ҳозирги кунда тасдиқланган 77 умумий жараёндан фақат 42 таси аниқ амалга оширилган. Ваколатли органларнинг ахборот тизимлари ўзаро интеграция қилинмасдан, Иттифоқ ичида товарларнинг эркин ҳаракатини таъминлаш қийин.
Устувор йўналишлардан бири сифатида «тўсиқсиз» транзит таъкидланди. Бу навигацион пломбаларни кенг кўламда қўллашни, ягона транзит декларациясини жорий этишни ва божхона тўловларини таъминлашнинг ягона механизмларидан фойдаланишни назарда тутади. Ушбу чоралар ташиш тезлиги ва қийматига бевосита таъсир кўрсатади.
Шунингдек, кооперацион лойиҳаларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилади. Ҳозирги вақтда Қозоғистон, Қирғизистон, Беларусь ва Россия компаниялари иштирокида бешта кооперацион лойиҳа маъқулланган. Асосий вазифа – кооперация портфелини кенгайтириш, қўшма ишлаб чиқаришни ошириш, янги иш ўринларини яратиш ва локализация даражасини ошириш.
Бозорларни кенгайтириш мақсадида учинчи давлатлар билан савдо келишувларини босқичма-босқич илгари суриш таклиф этилди. Бу келишувлар ЕОИИ аъзо давлатлари бизнеси учун барқарор ўсишнинг асосий манбаларидан бири сифатида қаралади.
Эслатиб ўтамиз, ЕОИИда 11 февралдан бошлаб юклар навигацион пломбалар орқали назорат қилинади.