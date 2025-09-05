Серик Жуманғарин АҚШ Савдо-саноат палатаси ва Американинг йирик компаниялари вакиллари билан учрашди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Бош вазири ўринбосари – Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин АҚШ Савдо-саноат палатасининг Яқин Шарқ, Туркия ва Марказий Осиё бўйича катта вице-президенти Хуш Чоксин, шунингдек, Chevron, Meta, Apple, Coca Cola, Mastercard, Amway компаниялари вакиллари билан учрашди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Музокаралар чоғида Бош вазир ўринбосари АҚШ Қозоғистоннинг асосий савдо-иқтисодий ҳамкорларидан бири эканлигини таъкидлаб, икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш мамлакат ташқи иқтисодий сиёсатининг устувор йўналиши эканини таъкидлади.
– Ўтган йили икки давлат ўртасидаги ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 4,2 миллиард долларга етди. Биз келгусида товар айирбошлаш ҳажмини ошириш учун салмоқли салоҳият мавжудлигини кўрмоқдамиз, – деди Серик Жуманғарин.
Ҳозирда Қозоғистонда Америка бизнеси кенг фаолият юритмоқда. Мамлакатда АҚШ капитали иштирокидаги 700 дан ортиқ корхона фаолият юритмоқда, 2005 йилдан буён тўғридан-тўғри инвестициялар ҳажми 51 миллиард доллардан ошди. Йирик инвесторлар қаторига Chevron, ExxonMobil, Pfizer, General Electric, Wabtec ва бошқа компаниялар киради. Улар нефть-газ, фармацевтика, энергетика ва машинасозлик саноатини ривожлантиришга салмоқли ҳисса қўшмоқда. Бу маълумотлар америкалик ҳамкорларнинг Қозоғистоннинг сармоявий сиёсатига ишончи ва стратегик шериклик барқарорлигидан далолат беради.
Учрашувда ҳамкорликни янада чуқурлаштириш масалалари муҳокама қилинди. Америка томони янги солиқ кодекси нормаларини такомиллаштириш, қонунчиликни такомиллаштириш, туризмни ривожлантириш, савдо тўсиқларини камайтириш ва бошқа мавзуларни кўтарди. Барча саволларга мазмунли тушунтиришлар берилди.
Учрашувни якунлар экан, Серик Жуманғарин лойиҳани амалга оширишнинг барча босқичларида инвесторлар билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиш алоҳида аҳамият касб этишини таъкидлади.
У америкалик ҳамкорларни бизнесни ривожлантиришда Қозоғистон имкониятларидан кенг фойдаланишга чақирди ва динамик ташаббусларни биргаликда амалга оширишга тайёрлигини билдирди.
Эслатиб ўтамиз, Олжас Бектеновнинг таъкидлашича, иқтисодий ўсишни рағбатлантириш учун сарф-харажатларнинг кўпайиши бизнеснинг ривожланишини қўллаб-қувватлайди.