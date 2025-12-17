OZ
    17:47, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сербияда муддатидан олдин парламент сайловлари 2026 йилда бўлиб ўтади

    ASTANA. Kazinform — Сербиянинг бир палатали парламентига муддатидан олдин сайловлар 2026 йил охирида бўлиб ўтади, деб ёзади ТАСС.

    Сербия президенті
    Фото: Азертадж

    Бу ҳақда Сербия президенти Александр Вучич маълум қилди.

    “Беш-олти ойдан кейин бир қанча муниципалитетларда сайловлар бўлиб ўтади, келаси йил охирида навбатдан ташқари парламент сайловлари ўтказилишини кутаман”, — деди давлат раҳбари халққа мурожаатида.

    Шунингдек, Сербия президенти ўз тарафдорларидан парламент биноси яқинида қурилган чодир лагерини тарқатиб юборишни сўрашини айтди. Бироқ Вучич бу талабни улар бажара оладими-йўқми, билмаслигини айтди.

    Сербияда 2024 йилнинг ноябрь ойидан бери норозилик намойишлари давом этмоқда. Нови Сад темир йўл вокзалида том қулаб тушди, 16 киши ҳалок бўлди. Намойишчилар фожиада мамлакат расмийларини айблаб, муддатидан олдин парламент сайловлари ўтказилишини талаб қилмоқда.

