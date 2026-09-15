Сербия президенти Александр Вучич 27 сентябрь куни истеъфога чиқишини эълон қилди
ASTANА. Кazinform – Сербия президенти Александр Вучич 27 сентябрь куни президентлик лавозимидан истеъфога чиқишини эълон қилди, деб хабар беради ТАСС.
– 27 сентябрь куни мен президентлик лавозимидан истеъфога чиқаман, — деди Вучич Pink телеканали эфирида.
9 сентябрь куни Сербия президенти мамлакатнинг бир палатали парламенти — Халқ скупшчинасини тарқатиб юбориш ва муддатидан олдин парламент сайловларини 25 октабрга белгилаш тўғрисидаги қарорни маъқуллади.
Кейинчалик Вучич сентябрь ойи охирида истеъфога чиқишини ва оддий фуқаро сифатида муддатидан олдин парламент сайловларига тайёргарлик кўришини эълон қилди.
Таъкидлаш жоизки, Сербиянинг ҳукмрон Прогрессив партияси раиси Милош Вучевич Вучич бўлажак парламент сайловларида партия рўйхатини бошқаришини ва бош вазир лавозимига номзод бўлишини эълон қилган эди.
Эслатиб ўтамиз, Сербияда 25 октябрда муддатидан олдин парламент сайлови бўлиб ўтади.