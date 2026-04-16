Сенат раиси Қозоғистонда янги партиялар ташкил этилиши ҳақида фикр билдирди
ASTANА. Кazinform – ҚР Сенати раиси Маулен Ашимбаев Қозоғистонда янги сиёсий партиялар ташкил этилиши ҳақида фикр билдирди.
Унинг сўзларига кўра, янги Конституция партия тизимини ривожлантиришга катта ҳисса қўшади. Ахир, бир палатали Парламент — Қурултой партия тизими орқали шакллантирилади. Умуман олганда, партия тизимини мустаҳкамлаш керак.
— Мамлакатимизда қонунчилик доирасида партиялар тузиш имконияти мавжуд. Менимча, яқин келажакда янги Конституциянинг қабул қилиниши янги партияларнинг ривожланишига катта ҳисса қўшади, — деди Маулен Ашимбаев Сенатнинг ялпи мажлисидан сўнг.
У шунингдек, кеча мамлакатда янги партия ташкил этилиши ҳақидаги баёнотга ҳам изоҳ берди.
— Умуман олганда, мамлакат фуқаролари жамоат ташкилотлари, сиёсий партиялар тузишда эркин. Асосийси, давлат қонунчилигига мувофиқ тегишли ҳаракатларни амалга ошириш... Шу муносабат билан партиялар рақобатининг ривожланиши, янги партияларнинг пайдо бўлиши ва илгари ташкил этилган партияларнинг фаолияти Қозоғистоннинг янада жадал ривожланишига ҳисса қўшади. Шунинг учун мамлакат тараққиёти учун бизда кучли сиёсий партиялар мавжудлиги муҳимдир, — деди Сенат раиси.
Шу муносабат билан у янги партиялар ташкил этилишига ижобий муносабатда эканлигини таъкидлади.
Шуни таъкидлаш жоизки, яқинда ташаббускор гуруҳ "Әділет" (Адолат)деб номланган янги сиёсий партия ташкил этилишини эълон қилди.