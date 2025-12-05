Семизлик ва саратоннинг кучайиши: Сан-Франциско Coca-Cola ва бошқа озиқ-овқат компанияларини судга берди
ASTANA. Kazinform — Сан-Франциско расмийларнинг таъкидлашича, америкаликлар соғлиғига зарар етказаётган ультра қайта ишланган газаклар ва ичимликлар бўйича озиқ-овқат ишлаб чиқарувчиларига қарши судга даъво аризаси берди, деб ёзади Kazinform агентлиги New York Postга таяниб.
Юқори даражада қайта ишланган маҳсулотлари билан машҳур бўлган энг машҳур 10 та озиқ-овқат ишлаб чиқарувчиси - Kraft Heinz Company, Mondelez International, Post Holdings, The Coca-Cola Company, PepsiCo, General Mills, Nestle USA, Kellogg, Mars Incorporated ва Conagra Brands каби компаниялар Сан-Франциско судида озиқ-овқат саноати ўз маҳсулотлари одамларни касал қилаётганини билганлиги, аммо фойдани максимал даражада ошириш учун ўзига қарам маҳсулотларни сотишда давом этгани даъво қилинмоқда.
Шаҳар прокурори Дэвид Чиунинг сўзларига кўра, компаниялар тамаки саноати томонидан қўлланиладиган ўзига қарам маҳсулотларни ишлаб чиқиш ва сотиш учун қўлланиладиган тактикаларга ўхшаш усуллардан фойдаланганлар. Судда компаниялар Калифорниянинг жамоатчиликни безовта қилиш ва алдамчи маркетинг қонунларини бузганликда айбланмоқда.
— Бу компаниялар соғлиқни сақлаш инқирозини келтириб чиқардилар, улкан фойда кўрдилар ва энди улар етказган зарар учун жавобгар бўлишлари керак бўлади, — деди Чиу.
Даъво аризасида ультра қайта ишланган озиқ-овқат маҳсулотларининг кўпайиши семириш, саратон ва диабетнинг кўпайишига олиб келгани айтилган. Чиу идорасининг маълумотларига кўра, ультра қайта ишланган озиқ-овқат маҳсулотлари билан боғлиқ юрак-қон томир касалликлари ва диабет Сан-Францискода ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлиб, озчилик ва кам таъминланган жамоалар орасида бу кўрсаткич юқорироқ.
— Ҳозирда ультра қайта ишланган озиқ-овқат маҳсулотларининг келишилган илмий таърифи йўқ ва озиқ-овқат маҳсулотларини шунчаки қайта ишланганлиги учун носоғлом деб таснифлашга уринишлар ёки озиқ-овқат маҳсулотларининг тўлиқ озуқавий таркибини эътиборсиз қолдириш орқали уларни ёмон кўрсатиш истеъмолчиларни чалғитади ва соғлиқдаги тенгсизликни кучайтиради, — деди кўплаб компанияларни ифодаловчи савдо гуруҳи бўлган Истеъмолчилар брендлари ассоциациясининг маҳсулот сиёсати бўйича катта вице-президенти Сара Галло.
Шаҳар соғлиқни сақлаш харажатларини қоплаш учун зарар ва фуқаролик жарималарини, шунингдек, компанияларга алдамчи маркетинг билан шуғулланишни тақиқловчи ва улардан амалиётларини ўзгартиришни талаб қилувчи буйруқни талаб қилмоқда.
Ультра қайта ишланган озиқ-овқат маҳсулотларининг таърифи мунозарали мавзу бўлиб қолса-да, тадқиқотчилар одатда уни технологик жараёнлар, қўшимчалар ва саноат ингредиентлари ёрдамида тайёрланган ва одатда оз миқдордаги тўлиқ озиқ-овқат маҳсулотларини ўз ичига олган кўплаб қадоқланган газаклар, ширинликлар ва алкоголсиз ичимликларга қўллайдилар.