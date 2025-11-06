Сайловдан бир йил ўтгач: Трамп Майамидаги бизнес форумда нутқ сўзлади
ASTANА. Каzinform – АҚШ Президенти Дональд Трамп Майамидаги бизнес форумда нутқ сўзлаб, сайловдаги ғалабасининг бир йиллигини нишонлади. У бу ғалабани "АҚШ тарихидаги энг муҳим ғалаба" деб атади.
Давлат раҳбари ўз нутқида унинг маъмурияти туфайли Америка халқи "ҳокимиятни қайтариб олди", мамлакат "суверенитетини тиклади ва иқтисодиётини сақлаб қолди" деб айтди.
— Бугун биз Америка тарихидаги энг муҳим сайлов ғалабасининг бир йиллигини нишонлаймиз. 2024 йил 5 ноябрда Америка халқи ҳокимиятни қайтариб олди, суверенитетимизни тикладик, иқтисодиётимизни сақлаб қолдик. Биргаликда биз мамлакатимизни сақлаб қолдик, — деди Трамп.
У бугунги кунда Қўшма Штатлар "Олтин давр"да яшаётганини таъкидлаб, бу давр мамлакатнинг кучли иқтисодиёти, мустаҳкам чегаралари, илғор ҳарбий кучлари, кучли халқаро иттифоқлари ва мислсиз миллий руҳи билан ажралиб туришини таъкидлади.
— Бугун Америка дунёдаги энг кучли иқтисодиётга, энг кучли чегараларга, энг кучли қуролли кучларга, энг ишончли дўстликка ва энг кучли руҳга эга. Бу Американинг Олтин даври, — деди у.
Трамп ишчиларнинг фаровонлигига алоҳида эътибор қаратди ва сўнгги олти ўн йилликдаги энг юқори иш ҳақи ўсишини қайд этди.
— Ишчиларнинг иш ҳақи сўнгги 60 йил ичида энг тез суръатларда ўсиб бормоқда. Мен лавозимга киришганимдан бери завод ишчиларининг ўртача иш ҳақи 1300 долларга, қурилиш ишчиларининг иш ҳақи 2200 долларга ва кончиларнинг даромади фақат шу йилнинг ўзида тахминан 5000 долларга ошди, — деди Трамп.
У шунингдек, бандлик ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш соҳасидаги ютуқларни ҳам таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, тўққиз ой ичида 600 мингдан ортиқ америкаликлар озиқ-овқат талонларидан озод қилинди ва ишлайдиган фуқаролар сони 1,9 миллионга ошди.
— Бугун америкаликлар мамлакат тарихида мисли кўрилмаган даражада ишламоқда, — деди у.
Сиёсий вазиятга тўхталиб, Трамп Демократик партиянинг ҳаракатларини танқид қилди. Унинг сўзларига кўра, Конгрессдаги демократлар ҳукуматни вақтинча ёпиш ва янги харажатларни талаб қилиш орқали "америкаликларнинг ҳаётини тўхтатиб қўйишмоқда".
— Демократларнинг ҳукуматни ёпиш ҳақидаги масъулиятсиз қарори туфайли улар Америка халқини гаровга олиб, юзлаб миллиардлаб долларлик янги харажатларни талаб қилмоқдалар. Улар ноқонуний иммигрантлар учун бепул тиббий ёрдам талаб қилмоқдалар, — деди Трамп.
У сенатор Чак Шумер каби демократ етакчиларни “одамлар ҳаёти билан ўйнашни бас қилишга” ва илгари 30 марта қабул қилинган “тоза молиялаштириш” тўғрисидаги қонунни дарҳол маъқуллашга чақирди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Вашингтонга ташриф буюрди. У Дональд Трамп билан музокаралар олиб боради ва “Марказий Осиё – АҚШ” саммитида иштирок этади.