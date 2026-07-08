Сайлов қонунчилигига қандай ўзгартишлар киритилди
ASTANA. Kazinform — Астанада Марказий сайлов комиссияси ҳузуридаги Экспертлар кенгаши йиғилишида янги Конституцияга мувофиқ ишлаб чиқилган сайлов қонунчилигига киритилган ўзгартишлар муҳокама қилинмоқда. Йиғилиш давомида қонунчиликдаги асосий янгиликлар ҳақида Экспертлар кенгаши аъзоси Снежанна Имашева маълумот берди.
Унинг сўзларига кўра, бугунги йиғилишнинг асосий мақсади — сайлов қонунчилигига киритилган янги нормаларни муҳокама қилиш ва уларни амалиётда қўллаш механизмларини такомиллаштиришдан иборат.
“Умуман олганда, сайлов қонунчилиги етарлича шаклланган. Бироқ сайлов жараёнида юзага келадиган айрим масалалар туфайли уни янада такомиллаштириш зарурати пайдо бўлмоқда. Шунинг учун бугун қонунчиликка киритилган барча янгиликларни муҳокама қилмоқдамиз”, — деди Снежанна Имашева.
Унинг таъкидлашича, киритилган ўзгартишларнинг бир қисми сайлов жараёнида учраган амалий масалаларни ҳал этишга қаратилган.
“Масалан, ҳудудий сайлов комиссияси аъзоси бошқа ҳудудга кўчиб кетган ёки ўз вазифасини бажара олмайдиган ҳолатда, унинг ўрни қандай тартибда ва қайси муддатда тўлдирилиши аниқ белгилаб қўйилди. Шунингдек, суд қарори билан коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир этгани аниқланган фуқароларнинг сайлов комиссияси аъзоси бўлишига йўл қўйилмайди”, — деди у.
Шунингдек, қонунчиликда сайлов кампаниясини молиялаштириш механизмларига доир талаблар ҳам кучайтирилди.
“Сиёсий партиялар ва номзодлар ташвиқот ишларини фақат қонунда назарда тутилган молиялаштириш механизмлари орқали амалга оширишлари лозим. Сайлов жамғармасидан ташқари маблағлардан фойдаланишга йўл қўйилмайди. Бу сайлов жараёнининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлашга қаратилган муҳим ўзгартишлардан биридир”, — деди Экспертлар кенгаши аъзоси.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қурултой сайловига тайёргарлик бўйича календарь режа тақдим этилгани ҳақида хабар бергандик.