Саясат Нурбек инновацион штаб ташкил этишни таклиф қилди
ASTANА. Каzinform – Инновация нафақат битта идора доирасида, балки бутун давлат тизими даражасида мувофиқлаштиришни талаб қиладиган мураккаб соҳалараро вазифадир. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Фан ва олий таълим вазири Саясат Нурбек Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.
— Давлат раҳбарининг топшириқларига мувофиқ, инновацион фаолият Фан ва олий таълим вазирлиги ваколатига ўтказилди. Ушбу топшириқ доирасида вазирликка Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлигининг муайян вазифалари ва функциялари юклатилди.
Ушбу қарор халқаро амалиётга мос келади, бу ерда инновациялар фан, университетлар ва тадқиқот марказлари асосида шакллантирилади. Бироқ, инновациялар нафақат битта идора доирасида, балки бутун давлат тизими даражасида мувофиқлаштиришни талаб қиладиган мураккаб соҳалараро вазифа эканлигини тушуниш муҳимдир, — деди вазир.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон Global Innovation Index рейтингида 81-ўринда ва Гарвард университетининг иқтисодий мураккаблик индексида 55-ўринда туради.
— Таъкидлаш жоизки, GII — 78 та кўрсаткични ўз ичига олган кенг қамровли халқаро индексдир. Мамлакатнинг ушбу рейтингдаги ўрни битта идора фаолиятининг натижаси эмас, балки 10 дан ортиқ давлат органларининг инновацион ривожланишнинг асосий йўналишлари бўйича мувофиқлаштирилган иши натижасидир. Шу билан бирга, инновацион фаолиятнинг бундай соҳалараро табиати юқори даражадаги идоралараро ўзаро таъсир ва институционал даражада ягона мувофиқлаштиришни талаб қилади. Шу муносабат билан барча давлат органлари ва ривожланиш институтлари фаолиятини мувофиқлаштириш имконини берадиган ягона мувофиқлаштирувчи механизм сифатида Инновацион штаб ташкил этиш таклиф қилинмоқда. Бироқ, инновацияларни тўлиқ ривожлантириш учун фақат мувофиқлаштиришнинг ўзи етарли эмас, чунки тизимда бошқа муаммоли масалалар ҳам сақланиб қолмоқда, — деди Саясат Нурбек.