19:43, 05 Февраль 2026 | GMT +5
Саудия Арабистонида чўл ўртасида экстремал парк очилди
Саудия Арабистонида “Six Flags Qiddiya City” экстремал аттракционлар парки расман ишга тушди, деб хабар беради ЎзА “Logos Press”га таяниб.
Бешта жаҳон рекордини янгилаган мазкур парк мамлакат пойтахти Ар-Риёддан 45 км узоқликда, чўлнинг ўртасида жойлашган.
Ҳозирча паркда ҳаммаси бўлиб 28 та аттракцион мавжуд, кейинчалик бу ерда киберспорт аренаси, стадион ва аквапарк қурилиши ҳам режалаштирилган.
Таъкидланишича, янги парк Шимолий Америкадан ташқарида қурилган биринчи “Six Flags” объектидир. Кўнгилочар боғнинг қурилиши 4 йил давом этган. Мажмуа майдони қарийб 32 гектар бўлиб, унда ресторанлар ва савдо майдончалари мавжуд. Паркка кириш учун чипта нархи тахминан 84,5 доллардан бошланади.