Саудия Арабистони хорижликлар учун капитал бозорини очади
ASTANA. Kazinform - Подшоҳлик хорижий инвесторларнинг фонд бозорига киришига қўйилган чекловларни бекор қилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги.
Капитал жалб қилиш бўйича саъй-ҳаракатларни кучайтириш учун Саудия Арабистони 1 февралдан бошлаб мамлакат тарихидаги энг йирик молиявий бозорни либераллаштириш ташаббусини бошлади.
Хусусан, Саудия Арабистони Капитал бозорлари бошқармаси (SCA) малакали чет эллик инвестор (QFI) режимини бекор қилди, бу барча хорижий инвесторларга Tawadul фонд биржасида сотиладиган акцияларга кириш имконини беради.
"Тасдиқланган тузатишлар QFI режимини бекор қилади ва малака талабларига жавоб бермасдан барча тоифадаги хорижий инвесторларга бозорга кириш имконини беради", - деди Саудия молиявий регулятори ўз баёнотида.
Тузатишлардан олдин, Tawadul фонд биржасида сотиладиган акцияларга фақат йирик хорижий инвесторлар (500 миллион долларлик бошқарув остидаги активларга эга) кириш имкониятига эга эдилар.
Gulf News маълумотларига кўра, Tawadul фонд биржаси индексининг умумий кўрсаткичлари ўтган йили 13 фоизга пасайган. Шу муносабат билан мамлакат расмийлари хорижий капитални жалб қилиш орқали савдо фаоллигини ошириш ниятида.