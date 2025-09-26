OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:37, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Саудия Арабистони Фаластинга 90 миллион доллар ажратади

    ASTANA. Kazinform — Саудия Арабистони Фаластин маъмуриятини молиялаштириш учун фавқулодда халқаро коалиция тузилганини эълон қилди, деб хабар беради Aljazeera.

    Палестина
    Фото: report.az

    Нью-Йоркда БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси доирасида бўлиб ўтган матбуот анжуманида Саудия Арабистони ташқи ишлар вазири шаҳзода Файсал бин Фархон Ол Сауд коалиция қатор асосий ҳамкорлар билан биргаликда Фаластин маъмуриятига бевосита молиявий ёрдам кўрсатишини маълум қилди.

    Шунингдек, Саудия Арабистони саъй-ҳаракатларга 90 миллион доллар ажратишини айтди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қатор Ғарб давлатлари Фаластинни расман тан олгани ҳақида хабар берилган.

    Фаластин ҳам халқаро ҳамжамиятни Нью-Йорк декларациясини қўллаб-қувватлашга чақирди.

    Теглар:
    Саудия Арабистони Нью-Йорк Жаҳон янгиликлари Фаластин
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!