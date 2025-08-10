Сармоявий компаниялар Қозоғистонда ўғит ишлаб чиқаришни йўлга қўймоқда
ASTANA. Kazinform – Бир қатор сармоявий компаниялар Қозоғистонда ўғитлар ишлаб чиқаришга қаратилган лойиҳаларни амалга оширишдан манфаатдор. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабар берди.
“Импортга қарамликни камайтириш янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш, мавжуд корхоналарни модернизация қилиш, фермер ва ўғит ишлаб чиқарувчиларни рағбатлантириш орқали қўлга киритиляпти. Масалан, 2024 йилда “ҚазАзот” АЖ амалдаги заводни модернизация қилиш доирасида аммоний сульфат ишлаб чиқаришнинг тўлиқ циклини йўлга қўйди. Бу йилига 40 минг тонна ўғит ишлаб чиқариш имконини беради. Бундан ташқари, маҳаллий ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва ички бозорнинг асосий турдаги ўғитларга бўлган эҳтиёжини таъминлаш мақсадида Саноат ва қурилиш вазирлиги кўмагида минерал ўғитлар ишлаб чиқаришга йўналтирилган бир қатор лойиҳалар амалга ошириляпти", — дейилади вазирликдан агентлик саволига жавобан.
Амалга оширилаётган лойиҳалар қаторида Жамбил вилоятида комплекс ўғитлар ишлаб чиқарадиган “Еврохим-Қаратау” масъулияти чекланган жамияти корхонаси ҳам бор. Унинг қуввати йилига 1 миллион тоннага етади. “ҚазАзот” акциядорлик жамияти эса 2026 йилгача аммиак-карбамид мажмуасини қуришни режалаштирган. Лойиҳа қуввати 500 минг тонна нитрат ва 578 минг тонна карбамидни ташкил этади.
“Бугунги кунда бир қатор сармоявий компаниялар Қозоғистонда бундай лойиҳаларни амалга оширишдан манфаатдор. Ўтган йилдан бошлаб маҳаллий ўғитларга аванс субсидиялари механизми муваффақиятли амалга ошириляпти. У ерда деҳқонларга имтиёзли ўғитларни сотиш учун бюджет субсидиялари олдиндан ишлаб чиқарувчиларнинг махсус ҳисоб рақамларига ўтказилади. Бундай ёндашув маҳаллий хомашё асосида минерал ўғитлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун кенг имкониятлар очади”, - дейилади вазирлик хабарида.