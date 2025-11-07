Саркози қамоқхона овқатидан қўрқиб, фақат йогурт ейди
АSTANА.Кazinform - Президентлик сайлов кампаниясини молиялаштиргани учун жазони ўтаётган Франциянинг собиқ президенти Николя Саркози қамоқхона овқатидан бош тортди ва фақат йогурт ейди, деб хабар беради ТАСС.
Le Point журналига кўра, Саркози бошқа маҳбуслар унинг овқатига бирор нарса қўшиши мумкинлигидан қўрқади. Шунингдек, у қамоқхона дўконидан овқат сотиб олиш имкониятидан фойдаланмайди.
— У ҳатто тухумни ҳам ортиқча емайди ва буни принципиал жиҳатдан қилади, — деб таъкидлади манба.
21 октябрь куни ҳибсга олинганидан бери собиқ президент фақат йогурт билан кун кечирмоқда. Журнал бу парҳез унинг адвокатларининг 10 ноябрь куни озод қилиш ҳақидаги илтимосини кўриб чиқадиган судьяларга қандай таъсир қилиши мумкинлиги ҳақида ўйлади.
Агар илтимос қондирилса, Саркозининг қамоқ жазоси суд назорати, электрон билагузук ёки гаров билан алмаштирилиши мумкин.
Аввалроқ Париж прокуратураси қамоқхонада Саркозига қилинган таҳдидларни текшираётгани ҳақида хабар берилган эди. Собиқ президентга ўлим таҳдидлари қилинганидан кейин учта маҳбусга нисбатан тергов бошланди.
Эслатиб ўтамиз, Париж суди собиқ Франция президенти Николя Саркозини 2007 йилги сайлов кампаниясини Ливия томонидан молиялаштириш ишида жиноий фитна уюштиришда айбдор деб топиб, беш йилга озодликдан маҳрум қилган эди.
Трибунал раиси Натали Гаварино собиқ президент ҳали номзод бўлганида, Ливия режимидан "молиявий ёрдам олиш учун энг яқин шерикларига ҳаракат қилишга рухсат берганини" тушунтирди. Саркози пассив коррупция, кампанияни ноқонуний молиялаштириш, давлат маблағларини ўзлаштириш ва жиноий ташкилотда иштирок этишда айбланган.
21 октябрь куни Николя Саркози жазони ўташ учун Санте қамоқхонасига кўчирилди ва у ерда китоб ёзишни бошлади.