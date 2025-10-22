Франциянинг собиқ президенти Николя Саркози қамоқхонада китоб ёзишни бошлади
ASTANA. Kazinform – Франциянинг собиқ президенти, 2007-2012 йилларда мамлакатни бошқарган Николя Саркози, қамоққа олинганининг биринчи кунидаёқ китоб ёзишни бошлади, дея хабар беради Kazinform ТАСС агентлигига таяниб.
Бу ҳақда унинг адвокати Жан-Мишель Дарруа маълум қилди. Адвокатга кўра, Саркози 9 квадрат метр майдонни ташкил этувчи шахсий камерага жойлаштирилган.
Жан-Мишель Дарруа камерада доимо ҳар хил шовқинлар эшитилиб туради, деб айтган. Шу билан бирга, собиқ президент спорт билан шуғулланиб, ҳатто китоб ёзишни ҳам бошлаб, қамоқдаги биринчи кунини самарали ўтказган. Куннинг иккинчи ярмида у рафиқаси — қўшиқчи Карла Бруни билан учрашган.
"Қамоқхонадаги биринчи кун ҳар доим қийин, бироқ у бу синовдан муваффақиятли ўтди", - деди Дарруа.
Эслатиб ўтамиз, Париж суди Франциянинг собиқ президенти Николя Саркозини 2007 йилги сайлов кампаниясини Ливия режимидан молиялаш учун жиноий тил бириктиришда айбдор деб топиб, уни 5 йилга озодликдан маҳрум қилди.
Суд мажлисига раислик қилган Натали Гаваринонинг таъкидлашича, Саркози ўша пайтда номзод сифатида ўзининг яқин шерикларига Ливиядан молиявий ёрдам олиш учун ҳаракат қилишга рухсат берган. Собиқ президент пассив коррупция, сайлов кампаниясини ноқонуний молиялаштириш, давлат маблағларини нотўғри ишлатиш ва жиноий гуруҳ билан алоқа ўрнатишда айбланган.
21 октябрда Николя Саркози жазони ўташ учун Санте қамоқхонасига олиб кетилди.
