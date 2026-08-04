Санкт-Петербургдаги III Қозоғистон-Россия медиа форуми: Ҳақиқат дезинформациядан устун бўлиши керак
ASTANА. Кazinform — III Қозоғистон-Россия медиа форуми замонавий ахборот маконидаги долзарб муаммоларни муҳокама қилиш ва келажакдаги ҳамкорлик йўналишларини аниқлаш учун медиа ҳамжамияти, давлат идоралари вакиллари ва мутахассисларни бирлаштирди.
Форумнинг асосий мавзулари сунъий интеллект даврида журналистиканинг истиқболлари ва қийинчиликлари, рақамли технологиялардан фойдаланиш, ортиқча ва ишончсиз маълумотларга қарши курашиш, медиа саноатининг кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлаш ва анъанавий таҳририятларни ўзгартиришдан иборат эди.
Президент Телерадиокомплекси директори Раушан Қажибаева Қозоғистон ва Россия ўртасидаги узоқ йиллик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини ахборот билан таъминлашда оммавий ахборот воситаларининг муҳим ролини таъкидлади, бу муносабатлар Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин раҳбарлигида кенг қамровли стратегик ҳамкорлик даражасига кўтарилди.
— Бу Россия Президентининг шу йил май ойида Қозоғистонга давлат ташрифи давомида имзоланган Дўстлик ва яхши қўшничиликнинг етти тамойиллари бўйича қўшма баёнотда яққол акс этган. Ушбу муҳим ҳужжат икки мамлакат ўртасидаги муносабатларнинг узоқ муддатли йўналишларини белгилайди ва иқтисодиётдан тортиб маданият ва таълимгача бўлган кенг кўламли масалаларни қамраб олади, — деди Р. Қажибаева.
Президент Телерадиокомплекси директорининг сўзларига кўра, бугунги кунда Қозоғистон ва Россия оммавий ахборот воситалари муҳим вазифани бажармоқда — улар икки мамлакат ва халқлар ўртасидаги ўзаро тушуниш, ишонч ва яхши қўшничилик муносабатларини мустаҳкамлаш учун профессионал, жиддий ва масъулиятли иш олиб бормоқда. Ахир, ҳақиқат ҳар доим ёлғон маълумотлардан устун бўлиши керак.
— Интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш асослари, фуқароларнинг рақамли ҳуқуқларининг кафолатлари, шу жумладан шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва рақамли хавфсизликни таъминлаш Қозоғистон модернизациясининг янги босқичида кучга кирган янги Конституцияда мустаҳкамланган. Ушбу нормалар медиа саноати, рақамли журналистика ва ахборот ҳамкорлигини ривожлантириш учун замонавий ҳуқуқий асос яратади, — деди Р. Қажибаева.
Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирининг биринчи ўринбосари Қанат Исқақов Қозоғистон ва Россия ўртасида медиа соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантиришнинг муҳим йўналишларидан бири қўшма контент ишлаб чиқариш бўлиши кераклигини айтди.
— Барча ишларимизнинг асосий мақсади тарихий, маданий ва иқтисодий алоқаларни янада мустаҳкамлаш, шунингдек, ўзаро алоқаларимизнинг тўғридан-тўғри каналини сақлаб қолиш бўлиши керак. Бу бизга бир-биримиз билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиш, барча масалаларни биргаликда муҳокама қилиш ва ҳал қилиш имконини беради. Бу янада самарали ва самаралироқ, — деди Қанат Исқақов.
Қозоғистон Республикаси Президенти Администрацияси коммуникациялар бўлими бошлиғи Қанат Қулшиманов эса Қозоғистон ва Россия ўртасидаги медиа соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришнинг бешта асосий йўналиши ҳақида гапирди.
ТАСС агентлиги бош директори Андрей Кондрашов Қозоғистон ва Россиянинг профессионал журналистик ҳамжамияти икки мамлакат халқлари ўртасидаги ишончни мустаҳкамлашда ва объектив ахборот кун тартибини шакллантиришда муҳим рол ўйнашини таъкидлади.
— Ҳозирги мураккаб ва хавфли халқаро вазиятни ҳисобга олган ҳолда, профессионал журналистик ҳамжамиятнинг икки давлат ва халқлар ўртасидаги ишончни мустаҳкамлашда, содир бўлаётган воқеалар ҳақида ҳақиқий тасаввурни шакллантиришда ва уларга адолатли баҳо беришдаги роли ноёбдир. Бизнинг ҳолатимизда эса, журналистлар Қозоғистон ва Россия ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга, умумий гуманитар ва маънавий маконни, хавфсиз ва ростгўй ахборот муҳитини шакллантиришга ва охир-оқибат икки қардош халқ учун умумий келажакни яратишга ҳақиқий ҳисса қўшмоқдалар, — деди Андрей Кондрашов.
У Қозоғистоннинг рақамлаштириш ва сунъий интеллектни ривожлантириш соҳасидаги ютуқларига тўхталиб, сунъий интеллект тўғрисидаги қонуннинг қабул қилиниши, Рақамли кодни ишлаб чиқиш бўйича ишлар ва бу соҳада таълим тизимининг ривожланишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу тажриба россиялик ҳамкасблар учун ҳам қизиқиш уйғотади.
III Қозоғистон-Россия медиа форумининг аҳамияти нафақат медиа соҳаси билан чекланиб қолмай, балки катта ижтимоий-сиёсий аҳамиятга ҳам эга. Форум натижалари Қозоғистон ва Россия ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга, гуманитар алоқаларни кенгайтиришга, шунингдек, икки мамлакатнинг умумий ахборот маконида ишонч ва ўзаро тушуниш муҳитини яратишга ҳисса қўшади.
Эслатиб ўтамиз, III Қозоғистон - Россия медиа форуми доирасида россиялик ва қозоғистонлик фотосуратчиларнинг " Космосни ўзлаштириш россиялик ва қозоғистонлик фотосуратчилар нигоҳида" номли фотокўргазмаси очилди.