Санкт-Петербургда Бойқўнғир космодроми ҳақида фотокўргазма очилди
ASTANA. Кazinform — Бугун III Қозоғистон - Россия медиа форуми доирасида россиялик ва қозоғистонлик фотосуратчиларнинг " Космосни ўзлаштириш россиялик ва қозоғистонлик фотосуратчилар нигоҳида" номли фотокўргазмаси очилди.
Фотокўргазма - Қозоғистон Президенти Телерадиокомплекси ва ИТАР-ТАСС ахборот агентлигининг қўшма лойиҳаси. Бойқўнғир тарихини акс эттирувчи экспозицияда икки медиа ташкилоти томонидан тақдим этилган ноёб фотосуратлар мавжуд.
Кўргазмани Қозоғистон Президенти Телерадиокомплекси директори Раушан Қажибаева ва ИТАР-ТАСС бош директори Андрей Кондрашов очди.
Тадбир иштирокчилари олдидаги нутқида Раушан Қажибаева кўргазмани медиа форум доирасида ўтказиш муҳимлигини таъкидлади. Ахир, профессионал мулоқот, маданият ва оммавий ахборот воситалари ишончни мустаҳкамлаш ва тарихий хотирани сақлашга ҳисса қўшади.
Президент Телерадиокомплекси директори Бойқўнғир илмий тараққиёт, жасорат ва Қозоғистон ва Россиянинг умумий тарихининг рамзи бўлиб қолишини таъкидлади.
Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Бойқўнғир космодроми Қозоғистон ва Россия ўртасидаги дўстлик, яхши қўшничилик ва ўзаро манфаатларга асосланган узоқ муддатли стратегик шерикликнинг ёрқин намунаси эканлигини таъкидлади.
— Қозоғистон учун Бойқўнғир алоҳида фахр манбаи, Россия учун эса космик тарихда муҳим бобдир. Бу бизга ишонч, шериклик ва ривожланишга умумий садоқат мавжуд бўлганда қанча нарсаларга эришиш мумкинлигини эслатади. Бойқўнғир космодроми, аввало, бу таъсирчан тарихни яратган одамлардир. Космонавтлар, муҳандислар ва тадқиқотчилар билан бир қаторда, Бойқўнғирни глобал ва миллий хотирада абадийлаштирган журналистлар ва фотосуратчиларни ҳам таъкидлаш жоиз. Фотография ажойиб кучга эга. У вақтни музлатиб қўяди ва давр нафасини акс эттиради. Ҳар бир фотосурат янгиликлар энергиясига эга, ҳар бир кадр инсониятни юлдузларга яқинлаштирган одамлар хотирасини акс эттиради, — деди Р. Қажибаева.
ИТАР-ТАСС бош директори Андрей Кондрашовнинг сўзларига кўра, кўргазманинг Бойқўнғирга бағишлангани тасодиф эмас, чунки космодром Қозоғистон ва Россиянинг умумий тарихида муҳим боб ҳисобланади. А. Кондрашов мамлакатлар космик соҳада, жумладан, "Байтерек" қўшма лойиҳаси орқали ҳамкорлигини давом эттираётганини таъкидлади.
— Ўтган йили биз Бойқўнғир космодромининг 70 йиллигини нишонладик, бу йил эса космосга биринчи бўлиб чиққан Юрий Алексеевич Гагариннинг космик парвозининг 65 йиллигини нишонламоқдамиз. Шуни таъкидлаш керакки, бу йил биринчи қозоғистонлик космонавт Тоқтар Аубакировнинг космик парвозининг 35 йиллиги нишонланади. Бизнинг фотосуратчиларимиз космик тадқиқотларнинг бутун тарихини ҳикоя қилувчи бир қатор ажойиб суратларни яратдилар, — деди Андрей Кондрашов.
Қўшма фотокўргазмада Бойқўнғир тарихидаги муҳим лаҳзаларни акс эттирувчи фотосуратлар намойиш этилган: Юрий Гагарин биринчи марта парвоз қилишидан олдин олинган сурат, 1991 йилда халқаро экипаж парвозидан олдин космонавтлар ва учириш мосламалари, шунингдек, космодромдаги одамлар ва уларнинг кундалик ҳаётини акс эттирувчи тасвирлар. Улар орасида Сергей Королевнинг Бойқўнғирдаги уйининг ички қисми ва замонавий экипажларнинг орбитага учиб кетиши фотосуратлари бор.
Кўргазмага биринчи ташриф буюрувчилар орасида III Қозоғистон - Россия медиа форуми иштирокчилари — тегишли вазирликлар ва идоралар вакиллари, шунингдек, Қозоғистон ва Россиядан 40 дан ортиқ телевидение ва радиокомпаниялар, ахборот агентликлари, онлайн нашрлар, газеталар ва тадқиқот марказлари раҳбарлари бор.