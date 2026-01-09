OZ
    18:39, 09 Январь 2026

    Samsung Galaxy S26 смартфони 25 февралда оммага тақдим этилади

    ASTANA. Kazinform — Samsung компанияси Galaxy S флагман сериясининг чиқарилишининг анъанавий жадвалини ўзгартирди ва янгиликларни январда эмас, балки февралда тақдим этади. Бу ҳақда ижтимоий тармоқда Х платформасида таниқли инсайдер Эван Бласс маълум қилди, деб хабар беради 24 kg.

    Samsung Galaxy S26 смартфоны көпшілікке 25 ақпанда таныстырылмақ
    Фото: hi-tech

    У аввалроқ эълон қилинган маълумотни тасдиқлади ва Samsung Galaxy S26 моделлари 25 февралда тақдим этилиши режалаштирилганини маълум қилди.

    Samsung компанияси нафақат Galaxy S26 сериясининг, балки ёзда чиқариладиган Galaxy Z Fold8 ва Galaxy Z Flip8 смартфонларининг ҳам нархларини оширишни режалаштирмаяпти.

    Galaxy S26 сериясининг чиқарилишининг кечикиши компаниянинг маҳсулот стратегиясини қайта кўриб чиқиши билан боғлиқ. Масалан Samsung Galaxy S26 Edge моделидан воз кечди ва қисқа вақт ичида Galaxy S26+ моделини қайта тақдим этди. Бу ҳолат бозорда янги маҳсулотларни чиқариш жараёнини мураккаблаштирди ва компанияга анъанавий жадвалга риоя қилишга имкон бермади.

    Натижада, Galaxy S26 серияси учта модель билан тақдим этилади: асосий Galaxy S26, унинг катталаштирилган версияси S26+ ва флагман Galaxy S26 Ultra. Дастлабки иккита смартфон патентланган Exynos 2600 чипсети билан жиҳозланган, Ultra версияси эса Snapdragon 8 Elite Gen чипсетидан фойдаланади.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
