Саксонияда ўқувчиларга мактабда смартфонлардан фойдаланиш тақиқланади
ASTANА. Кazinform — Германиянинг шарқидаги федерал ҳудудлардан бири бўлган Саксонияда февраль ойидан бошлаб бошланғич мактабларда смартфонлардан фойдаланишни тақиқлаш кучга кирди.
Саксония Таълим вазирлигининг маълумотларига кўра, янги ўқув йилидан бошлаб ушбу чеклов 8-синфгача бўлган барча ўқувчиларга қўлланилади.
Вазирлик ушбу чорани 14 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини тақиқлаш ташаббуси билан мувофиқлаштириш мақсадга мувофиқ бўлишини таъкидлади. Бундай таклиф ҳозирда Германия даражасида муҳокама қилинмоқда.
Ҳозирда Германиянинг кўплаб ҳудудларида мактабларнинг ўзлари ўқувчилар томонидан смартфонлардан фойдаланишни тартибга солади. Баъзи ҳудудий маъмуриятлар фақат смартфонларни чеклаш бўйича тавсиялар беришган. Бошқа ҳудудларда улардан дарс пайтида фойдаланиш тақиқланган бўлса-да, танаффус пайтида фойдаланишга рухсат берилади.
Германиянинг 16 федерал ҳудудидан 4 тасида бошланғич мактабларда смартфонлардан тўлиқ тақиқ жорий этилди. Булар Бавария, Саксония, Саар ва Турингия. Гессен ва Бременда эса телефонлардан фойдаланишни тақиқлаш юқори синф ўқувчиларига ҳам тегишли.
Эслатиб ўтамиз, Норвегия мактабларида мобил телефонлардан фойдаланишни тақиқлаш тажрибаси ижобий натижа берди.