Норвегия мактабларида мобил телефонлардан фойдаланишни тақиқлаш тажрибаси ижобий натижа берди
ASTANА. Кazinform — Норвегия Фан ва технология университетининг янги ҳисоботида мактабларда мобил телефонлардан фойдаланишни тақиқлаш сезиларли ижобий таъсир кўрсатгани маълум қилинган, деб хабар беради АЗEРТАДЖ.
Кўпгина таълим муассасаларида ўқувчилар танаффусларни телефонда эмас, балки суҳбатлашиш орқали вақт ўтказишни бошладилар.
Тадқиқотчилар ва расмийлар мобил қурилмалардан бутунлай воз кечиш болаларда безорилик муаммосини ҳал қилмаслигини таъкидладилар. Сўнгги йилларда мактаблар рақамли босим ва тажовузкор мулоқотнинг таъсирини тобора кўпроқ ҳис қилмоқдалар, шунинг учун хавфсиз муҳит яратиш бўйича ишлар давом эттирилиши керак.
2024 йилда қабул қилинган миллий тавсияларга кўра, бошланғич ва ўрта мактаб синфларида телефонлардан фойдаланиш тақиқланади ва кичик ва катта синфлар учун "мобил телефонсиз" танаффуслар ташкил этилади.
Норвегия таълим вазири Кари Несса Нордтун бу қарорни ўқувчилар хавфсизлиги ва қулайлигини ошириш учун муҳим чора деб атади.
Расмийлар шунингдек, ота-оналарнинг асосий ролини таъкидладилар. Уларнинг фикрича, безорилик ва рақамли низоларнинг олдини олишга фақат оила ва мактаб ўртасидаги яқин ҳамкорлик орқали эришиш мумкин.
— Ота-оналар фаол иштирок этишлари керак. Биз болаларнинг рақамли ҳаётини мактабга тўлиқ ўтказа олмаймиз. Яхшиямки, мен ўзгаришларни кўрмоқдаман — ота-оналар бирлашиб, умумий қоидаларни ўрнатишни бошламоқдалар. Шунинг учун улар бир-бирларини билиб олишлари, маълумот алмашишлари ва инклюзив ва ижобий мактаб ҳамжамиятини яратиш учун биргаликда ишлашлари муҳимдир, — деб таъкидлади Таълим вазирлиги.
Эслатиб ўтамиз, Мерц Германияда вояга етмаганлар учун ижтимоий тармоқлардаги чекловларни қўллаб-қувватлади.