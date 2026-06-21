Саида Мирзиёева Тоқаевга учрашув имконияти учун миннатдорчилик билдирди
ASTANA. Kazinform — Саида Мирзиёева Ўзбекистон ва Қозоғистон Марказий Осиёда барқарорлик ҳамда барқарор тараққиёт йўлида биргаликда иш олиб бораётганини таъкидлади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
«Сизга Ўзбекистон Президентининг самимий саломларини етказишни ўзим учун катта шараф деб биламан. Шавкат Миромонович Қозоғистон билан кўп қиррали ҳамкорликни чуқурлаштиришга катта аҳамият беради. Шу билан бирга, у юқори даражадаги келишувлар ва қўшма лойиҳаларнинг амалга оширилишини диққат билан кузатиб боради. Ўзбекистон ва Қозоғистон Марказий Осиёда барқарорлик ҳамда барқарор тараққиёт йўлида биргаликда иш олиб бормоқда. Натижалар сезиларли. Биз биргаликда ҳаракат қилиб, минтақа овозини жаҳон майдонига етказа оламиз. Ўзбекистон бугун қардош Қозоғистонда содир бўлаётган ўзгаришларни олқишлайди. Қозоғистон бизнинг ишончли иттифоқчимиз. Биз буни анчадан бери айтиб келмоқдамиз», — деди Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбари.
Учрашув давомида икки мамлакат ўртасида савдо-иқтисодий, маданий ва гуманитар соҳаларда ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди. Шунингдек, улар Қозоғистон ва Ўзбекистонда амалга оширилаётган тизимли сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар ҳақида фикр алмашдилар.
Аввалроқ Қасим-Жомарт Токаев Брюсселга расмий ташриф буюриши ҳақида хабар берган эдик.